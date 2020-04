Kolonami je zasažena zejména dálnice D8. „Na dálnici D8 byla v úterý dvacetikilometrová fronta,“ potvrzuje Martin Felix ze Sdružení automobilových dopravců. Kolona v úterý 14. i ve středu 15. dubna začínala už u sjezdu v Trmicích, na 68. kilometru. Popojíždí se až do 83 kilometru ve směru na Drážďany.

Podle informací policie kolona dosahovala ve středu dopoledne délky 17 kilometrů.

S komplikacemi se potýkají především řidiči kamionů, které čeká náročná kontrola. „Popojíždím tu od včerejška od desíti hodin, blížím se díky bohu na konec. Policie by měla uzavřít sjezd z Chlumce jelikož to většina objíždí a mi na dálnici tu stojíme pak dva dny,“ postěžoval si na sociálních sítích řidič Miroslav Komár.

Podle mluvčí krajské policie Jany Slámové se kolony zatím obešly bez nehod. "Dopravní nehody hlášené nejsou, zdržení je způsobené změnou režimu na hranicích, policie provádí kontroly podle nových postupů," potvrzuje mluvčí.

Policie v úterý vydala doporučení, aby nákladní vozy zvolily jinou trasu. „Žádáme řidiče zejména nákladních vozidel, aby s ohledem na aktuální dopravní situaci na dálnici D8 využili hraniční přechody Rumburk a Hora Sv. Šebestiána,“ vyzvala řidiče na Twitteru policie.

Nápor na Chomutovsku

I hraniční přechod na Chomutovsku ale čelí od úterý náporu řidičů, kolona se protáhla na pět kilometrů. Ve středu navíc dopravu v horách komplikovala sněhová nadílka. „Stojím v koloně dvě hodiny a mám to ještě pět kilometrů do hranic,“ upozorňuje skrze sociální sítě řidič kamionu Petr Vondráček. Středeční průjezd z Chomutova ke kontrole se mu od osmé hodiny ranní protáhl do odpoledne.

Řidiči osobních vozidel jsou před hranicemi sváděni do svého pruhu. Od řady řidičů kamionů na ně míří kritika. „My jsme první linie, my vezeme jídlo. A stojíme v koloně, člověk nemá ani šanci si dojít na záchod. Nechápu, proč je tu tolik osobáků a nevěřím, že jsou to všichni pendleři co jedou za prací,“ rozčiluje se řidič Michal Ličko.

Kromě nárůstu počtu aut komplikují dopravu především bezpečnostní opatření. Původní očekávání dopravců i Evropské komise, která vydala k přeshraniční nákladní dopravě doporučení, byla jiná. "Průjezd hraničními přechody by včetně všech kontrol a zdravotních prohlídek pracovníků v dopravě neměl na vnitřní pozemní hranici přesáhnout patnáct minut," poznamenává Martin Felix.

Dotazník pro řidiče

Každý řidič, který stráví mimo Českou republiku více než čtrnáct dní, musí na dva týdny do karantény. Policisté si proto o každém řidiči vedou záznam, který zadávají do centrálního systému. V rámci celoevropských opatření byl jako standard přijat i český dotazník pro řidiče, který má režim na hranicích zjednodušit a urychlit.