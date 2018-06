Kolaps autobusů je znovu ve hře, BusLinu hrozí insolvence

Ústecký kraj - Velký kolaps autobusové dopravy opět hrozí v Ústeckém kraji. Jak vyplynulo z pondělního zasedání krajského zastupitelstva, jde hlavně o oblasti Ústecka, Děčínska a Litoměřicka, kde dopravu zajišťují autobusy společnosti BusLine.

Zelený autobus. Ilustrační foto. Foto: Deník/Roman Nešetřil

Při čekání na autobus se obyvatelům Ústeckého kraje už brzy může stát, že se nedostanou do práce nebo na vyšetření do nemocnice. Zelené autobusy BusLine, které pro kraj jezdí, totiž mají nového majitele.

Koupila je společnost Autobusová doprava Podbořany, která nyní požaduje po kraji miliony korun, zejména na platy řidičů. Pokud peníze nedostane, hrozí, že v řádech týdnů, možná už několika dnů, přestanou autobusy jezdit. Kolaps hrozí v první vlně na Ústecku, Děčínsku a Litoměřicku, a to na více než 40 linkách.

„Kraj nám není schopný do měsíce odpovědět a navrhnout řešení. Kola se však točí dál, nafta šla o 2,50 korun nahoru, naše denní ztráta je 100 tisíc korun. Ze stávající smlouvy vyplývá pro nás spousta nesouladů, pokud se nedomluvíme, skončíme,“ uvedl regionální ředitel BusLine Milan Toms.

BusLine doposud zajišťuje dopravu v 8 krajských lokalitách na 85 linkách. Zaměstnává zhruba 250 řidičů.

„Případná platební neschopnost zaviněná neschopností kraje přizpůsobit smluvní vztah nařízení vlády z roku 2016 a zvýšením minimální mzdy bude mít za následek mnoho drobných lidských neštěstí. Přes opakovaná upozornění z různých stran si Ústecký kraj stále neuvědomuje, že pokud se nový majitel nedomluví na změně smluv, nebude moci zaplatit řidiče, ti odejdou jinam a už se nevrátí,“ řekl předseda Odborového svazu dopravy Jablonce nad Nisou Jiří Kuchynka.

Jak podotýká vedoucí odboru dopravy krajského úřadu Jindřich Franěk, pokud BusLine ze dne na den přeruší provoz, kraj nemá náhradní řešení.

„Nemáme 120 autobusů v garáži, ani řidiče. Autobusy nepojedou. Pokud se s akcionářem kraj nedohodne, BusLine upadne do insolvence,“ sdělil Franěk a připomněl, že podobná situace už nastala vloni.

„Kraj po složitém právním vyjednávání přidal 5,7 milionu na jednotlivé oblasti. BusLine řekl, že na základě uzavřeného dodatku bude jezdit do 30. 6. 2019 a nyní znovu tvrdí, že peníze došly. Možná si tedy měli dobře udělat svůj byznys plán. Kraj si objednal dopravu u společnosti, aby se o to nemusel starat. Utekl rok a opět řešíme problém za někoho jiného,“ podotkl Franěk na pondělním jednání krajského zastupitelstva. „Na stávající smlouvy jim peníze přidat nemůžeme, protože bychom mohli jít do tepláků naopak my,“ dodal Franěk.

Podle náměstka pro dopravu Jaroslava Komínka (KSČM) nejistá situace s firmou BusLine trvá už tři roky. „Řešíme interní problémy externí firmy. I kvůli tomu jsme se rozhodli, že založíme Dopravní společnost Ústeckého kraje (DSÚK), abychom pokryli dopravu tam, kde nám soukromí dopravci ukončí dopravu,“ sdělil Komínek.

Autobusy DSÚK mají začít jezdit od 1. července příštího roku. Kraj nakoupí celkem 226 autobusů, jeden vyjde na 5 milionů. Na záměr si vezme miliardový úvěr, formu zafinancování z dalších zdrojů ještě promýšlí.

„Úvěrem se obrovsky zvedne zadlužení kraje. Jsem pro, aby náš dopravce začal jezdit na Ústecku, ale po roce bychom to měli spočítat a říci si, zda jezdit v celém kraji. Možná by bylo výhodnější ostatní oblasti přesoutěžit,“ prohlásil náměstek Martin Klika (ČSSD).

S ním ovšem Komínek nesouhlasí. „Tohle není žádný experiment, jsme v poločase příprav,“ sdělil Komínek. Kraj stále čeká také na výsledky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který kontroluje napadené tendry na 49 vozů pro DSÚK.