Bouřlivé bylo čtvrteční litoměřické zastupitelstvo. Tématem číslo 1 byla nemocnice. Tedy záměr jejího prodeje, se kterým radní narazili. Desítky lidí to přišly dát najevo zastupitelům podporou plejády řečníků z řad rebelů proti tomuto záměru, kteří k němu při příštích volbách v roce 2020 chtějí referendum.

Radní lidem přiblížili několik dní starou představu, jak naložit se zdravotnickým zařízením, kterému podle nich hrozí ekonomická i personální krize. „Neuvažujeme o prodeji sta procent akcií,“ ujistil starosta Ladislav Chlupáč (ODS). Ve hře je varianta navýšení kapitálu nemocnice 49 procenty akcií nového partnera.

Podle Chlupáče, který od loňska působí také jako senátor, podobnou situaci řeší několik dalších starostů českých měst, jež pod sebou mají nemocnice. „Je to pro ně velmi těžká úloha. Potřebovali bychom odstranit nerovnosti v úhradové vyhlášce i změny ve vzdělávání lékařů. Pokud se neudělají, bude problém,“ varoval Chlupáč.

Podle vůdčí osobnosti rebelů, vedoucí sestry domácí péče Aleny Rožcové, bude přípravný výbor pro referendum sbírat podpisy až do 30. června. Nadále trvají na tom, aby se zařízení neprodávalo soukromému subjektu. Navýšení kapitálu menšinovým partnerem považují za další obstrukci. „Je to kličkování, abyste tu nemocnici prodali,“ zmínila Rožcová.

Na pozvání odborářů nemocnice vystoupila i šéfka českých zdravotnických odborů Dagmar Žitníková. „Monitorujeme situaci nemocnic v celé zemi. Poté, co jsem se seznámila s výroční zprávou vaší nemocnice, mě záměr jejího prodeje překvapil. Na to, že je městská, hospodaří velice dobře,“ uvedla Žitníková.

Podle ní je na účtech zdravotních pojišťoven 51 miliard. Je prý ale jen otázkou politické vůle, jestli se dostanou do nemocnic. Tím apelovala i na radní, kteří jsou členy obou komor parlamentu.

Podle radního a poslance Karla Krejzy (ODS) jsou ale změny stávajícího systému českého zdravotnictví nad síly opozice.

Primář Jan Milota komentoval nedávné teze radních o výhodách spojení litoměřického zařízení s Podřipskou nemocnicí. Jako o jejím budoucím vlastníkovi se spekuluje o společnosti Penta Hospitals, jež podobně jako vydavatel Deníku VLM spadá do skupiny Penta Investments. Primář se pozastavil nad tím, že se litoměřičtí politici neptali nikoho v Roudnici. Tam prý jen rozhazují rukama s tím, že v tom platí zákon džungle.

Náměstek hejtmana pro zdravotnictví Stanislav Rybák (KSČM) reagoval na nedávný návrh vedení města na úplatný převod litoměřické nemocnice Krajské zdravotní. To rebelové hodnotí jako lepší zlo. „Nemůžeme to připravovat, když víme, jaký na to mají názor místní, a než o tom rozhodnou zastupitelé,“ poznamenal Rybák.

Chlupáč v reakci na slova řady protestních řečníků řekl, že ctí petici. „Pro prodej není podpora, nebudeme to dělat. Chtěli jsme jedinou věc. Abychom si vůbec vyslechli, pokud by byl nějaký zájemce, co nám může nabídnout. A nemusí se vybrat nikdo. Vy nechcete nic, chcete status quo, nechat to, jak to je,“ konstatoval starosta. „Myslíte si, že toto rozhodnutí je úplně bez rizik? Že nemusíme hledat další finance a podporu?“ ptal se rebelů.

Po přestávce navrhovala opozice hlasování o tom, aby po celé vládní období zůstala nemocnice v majetku města. Tento návrh ale na zastupitelstvu neprošel.