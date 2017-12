Knižní vánoční tipy. Nasajte adventní atmosféru pomocí příběhů

Vánoce jsou za dveřmi a my jsme pro vás připravili knižní tipy. Příběhy se inspirovaly nejkrásnějším obdobím v roce.

Knižní vánoční tipy.Foto: Deník / Louda Jiří

Sněží, sněží

Tři sváteční romance, tři příběhy a tři snad šťastné konce. Městečko Gracetown zasáhne sněhová bouře a naruší plány všech hlavních hrdinů… A co když to byl osud?

Sníh o Vánocích je hezká věc, ale čeho je moc, toho je příliš. Taková sněhová bouře umí zamíchat i těmi nejlepšími plány – a když k tomu ještě připočtete, čtrnáct roztleskávaček, jedno miniprase a keramickou vesničku pro elfy, bylo by na rozpletení všech těch zmatků v městečku Gracetown skoro zapotřebí nějakého anděla! Tři vánoční příběhy o tom, že ne vždycky je to, oč stojíte, taky to pravé…

Knihu Sněží, sněží vydalo nakladatelství Yoli.

Polibek v New Yorku

S hlavními hrdiny se rozešli jejich partneři. A co hůře, na Štědrý den. A tak místo sezení na letišti a litování se vyrazí na prohlídku New Yorku s cílem spnit deset bodů z příručky. A kdo ví, třeba vznikne nová láska…

„Může to být ještě horší?“ S Charlotte se rozešel přítel, a teď měla být na cestě do Londýna za svojí rodinou, ale protože byl její let zrušený, trčí sama v New Yorku. Čeká ji ten nejhorší Štědrý den! Pak potká Anthonyho. Kluka, který přijel na letiště vyzvednout přítelkyni, ale ta se s ním přede všemi rozejde. Ve snaze opustit to prokleté místo se Anthony stane Charlottiným průvodcem po městě. A oba, krok za krokem, začínají propadat novým citům.

Knihu Polibek v New Yorku vydalo nakladatelství CooBoo.

Dárek z pravé lásky

Dvanáct zimních políbení, dvanáct příběhů od těch nejlepších autorů v žánru young adult. Pohodlně se usaďte, zachumlejte do deky a ponořte do příběhů inspirovaných vánoční tématikou a láskou.

Soubor dvanácti vánočních povídek od nejlepších autorů young adult literatury. Jestli máte rádi vánoční příběhy, vánoční filmy, vánoční pořady v televizi a speciální vánoční díly vašich oblíbených seriálů a především, jestli máte vánoční antologie, pak se do téhle knížky rozhodně zamilujete. Dárek z lásky sepsalo dvanáct těch nejlepších autorů young adult knih a jejich redaktorkou se stala Stephanie Perkinsová, jejíž příběhy o Anně a dalších už dávno znáte. Takže se uvelebte někde, kde máte pohodlí, teď na vás čeká dvanáct důvodů, proč za dlouhých zimních večerů zůstat doma a zamilovat se nad stránky příběhů.

Knihu Dárek z pravé lásky vydalo nakladatelství CooBoo.

Dash a Lily: Kniha přání

Lily zanechala ve svém oblíbeném knihkupectví zápisník plný výzev. Našel ho Dash a pustil se do hry. Najdou k sobě nakonec cestu? A hodí se vůbec k sobě? Na to naleznete odpověď v tomto příběhu odehrávajícím se v nejkrásnějším čase roku.

„Nechala jsem ti tu pár nápověd a vodítek. Jestli chceš, otoč stranu. Jestli ne, vrať knihu prosím zpátky do poličky.“Takhle začíná nová knížka od bestsellerového autora Davida Levithana a Rachel Cohnové. Lily zanechala chvíli před Vánoci červený zápisník plný výzev na poličce svého oblíbeného knihkupectví a čeká, až někdo přijme nabídku ke hře. Ale je Dash ten pravý? Nebo je jejich osudem vzájemně sdílet svoje sny a touhy jen na stránkách deníku, který na střídačku schovávají po celém vánočním New Yorku? Můžou se ve skutečnosti setkat, bude to fungovat? Bude červený zápisník jejich knihou přání? Nebo se k sobě vlastně ani trošku nehodí?

Knihu Dash a Lily nakladatelství CooBoo.

Příšerné příběhy vánoční

Nemáte rádi sladké romance a i během Vánoc se chcete trochu bát. Pak neváhejte sáhnout po této knize, kde na vás čeká sedm tajuplných a strašidelných příběhů.

Praskající oheň v krbu, plíživé kroky křupající ve sněhu a doslova mrazivé tušení hrůzy. Ano, opět jsou tu tolik oblíbené Příšerné příběhy britského autora Chrise Priestleyho, kterého při návštěvě Prahy u příležitosti vydání českých překladů jeho knih město natolik nadchlo, že uvažuje umístit sem děj některého ze svých dalších děl. V sedmi příbězích prodchnutých tajuplnou, strašidelnou atmosférou čeká na čtenáře spousta geniálně nečekaných zvratů a samozřejmě nezbytné, hrůzu nahánějící poučení, že není radno porušovat pravidla ani psané či nepsané zákony a že zlé, zlomyslné chování je po zásluze potrestáno.

Knihu Příšerné příběhy vánoční vydalo nakladatelství Argo.

Zbožňuju Vánoce

Hlavní hrdinka knihy plánuje dokonalé Vánoce. Ale postupně zjišťuje, že letos to bude komplikované a bude muset ze svých nároků slevit…

Angela plánuje svou newyorskou pohádku… Obrovský vánoční strom, vaječný koňak, Výstřední britské tradice a senzační mužský. Jenže Santa přihazuje samá překvápka – nová práce, nová posedlost nejlepší kamarádky Jenny, která touží po dítěti, a k tomu všemu si Angelin muž vzal do hlavy, že by se měli usadit a chovat se dospěle. Když se na prahu začnou bez pozvání objevovat přátelé (a svádět ji na scestí), s Angelinými veselými Vánocemi to jde z kopce. Tolik ke šťastným svátkům – z něčeho bude nutno slevit…

Knihu Zbožňuju Vánoce vydalo nakladatelství BB Art.

Vánoce po francouzsku

Evie milovala Vánoce, ale letos je nechce ani vidět. Ale i na ni čeká zázrak, a to v podobě charismatického doktora a zároveň souseda Didiera. Poddá se Evie vánoční náladě?

Únik před minulostí, troška vánočního kouzla - a je tu láska …

Evie kdysi Vánoce milovala, ale teď se nemůže dočkat, aby se jich zbavila. Úplně sama odjede na francouzský venkov, aby zapomněla na nejhorší ztrátu, která může ženu potkat.Vyzbrojená jen sešitem receptů po babičce je Evie odhodlaná Vánoce ignorovat a nejradši nikoho nevidět. Ale stane se, co vůbec nečekala. Sladké pokušení vyvolá ty nejromantičtější představy a zasuté pocity, světlo svíček zahřeje duši – a Vánoce přece jen přijdou i pro Evii, ačkoliv je nechtěla a nečekala… A když se seznámí se svým sousedem – hezkým a charismatickým doktorem Didierem, který má za sebou podobně bolestné zážitky a ztráty jako ona, začnou se dít pravé vánoční zázraky. Padající sníh, skvělá štědrovečerní tabule a trocha vánočního kouzla – bude to ale stačit, aby zmizel přízrak předchozích Vánoc?

Knihu Vánoce po francouzsku vydalo nakladatelství Baronet.

Vánoční večírek Pipi Dlouhé punčochy

Pipi Dlouhá punčocha pořádá vánoční večírek a na všechny návštěvníky čeká nejen dort, ale plno zábavy. Nechte se unést a zažijte vánoční dobrodružství.

Už jste to slyšeli? Pipi Dlouhá punčocha pořádá rozloučení s Vánocemi a všechny děti srdečně zve! A večírek se navíc koná venku na zahradě! Smrk je krásně nazdobený a hned vedle stojí domeček ze sněhu. Uvnitř už je spousta dětí, dortů a zábavy. Ale venku ještě někdo čeká… Nejlepší bude jít se tam honem podívat, protože všechno, co Pipi vymyslí, je chytré a báječné! První vydání nově nalezeného textu Astrid Lindgrenové přináší nové a zaručeně chytré a zábavné vyprávění o tom, jak Pipi Dlouhá punčocha pořádá rozloučení s Vánocemi.

Knihu Vánoční večírek Pipi Dlouhé punčochy vydalo nakladatelství Albatros.

Kouzelný kalendář

Elisabet cestovala časem a ocitla se v Betlémě, kde se právě narodil Ježíš. A hlavní hrdina Jáchym se snaží v přítomnosti zjistit, kam dívka zmizela.

Adventní příběh známého norského spisovatele ocení čtenáři od 9 do 90 let. Hlavní hrdina Jáchym se snaží objasnit záhadu kolem zmizení dívky Elisabet, která se vydala na cestu časem i prostorem do Betléma, kde se právě narodil Ježíš.

Knihu Kouzelný kalendář vydalo Karmelitánské nakladatelství.

Píseň zimy

Hlavní hrdinka Liesl se vydává do podzemní říše, aby zachránila svou sestru. Jako náhradu nabídne Králi skřetů svou ruku. Nicméně postupně přichází o svou sílu a umírá. Co nakonec obětuje?

Dávej si pozor na skřety a zboží, které prodávají. Liesl celé své dětství poslouchala krásné a tajemné příběhy o Králi skřetů – o nezbedném panovníkovi, který vládne podzemí, o Králi duchů, který ji inspiroval ke skládání hudby. Poté ale Liesl vyrostla a musela své sny o králi a skládání hudby nechat stranou a věnovat se praktičtějším věcem. Avšak když zmizí její sestra Käthe, jen Liesl ví, že ji odnesli skřeti, a vydává se do podzemní říše, aby ji zachránila a přivedla zpět. Král podzemí jí sestru vydá pouze pod jistou podmínkou – Liesl se pro ni musí obětovat. Bez smrti se nemůže svět znovu zrodit, zimu nevystřídá jaro, a tak Liesl nabídne králi svou ruku. V podzemní říši Liesl pomalu ztrácí sílu a jako králova nevěsta umírá. Čeká ji velké rozhodnutí: Obětuje svou lásku, anebo nastane konec světa?

Knihu Píseň zimy vydalo nakladatelství CooBoo.

Vánoční zázrak

Vánoce jsou období zázraků. Na vlastní kůži to pocítí hlavní hrdinové tohoto příběhu, Sierra a Caleb. Podaří se jim překlenout všechny rozdíly a překážky?

Nový romantický příběh od bestselerového autora Jaye Ashera. Vánoční romance, která vám zlomí srdce, ale přiměje vás brzo začít znovu věřit… Sierra vede dva životy. Jeden v Oregonu, kde její rodina vlastní farmu vánočních stromků. A druhý v Kalifornii, kam před Vánocemi jezdí stromky prodávat. A opustit jeden vždycky znamená, že jí schází ten druhý. Tak to je až do posledních Vánoc, kdy Sierra potká Caleba. Caleb je vzorný kluk, jen před lety udělal obrovskou chybu a platí za ni dodnes. Ale Sierra nedá na jeho minulost a rozhodne se mu pomoct. To samozřejmě vyvolá vlnu nesouhlasu, falešných dojmů a podezření, ale Caleb se Sierrou přijdou na to, že jedna věc je silnější než tohle všechno: pravá láska.

Knihu Vánoční zázrak vydalo nakladatelství CooBoo.