Knihovna v Terezíně opět vítá čtenáře

Čtenáři už mohou zase přicházet do knihovny v Terezíně. Přivítají je tam každé pondělí, úterý a středu od 9 do 17 hodin s polední pauzou od 11.30 do 12.30 hodin.

Knihovna, Ilustrační foto. | Foto: Deník / Adam Knesl