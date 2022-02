„U Přemka se mi líbí výraz, rozmach, gesto, jeho spontánní, a přitom hodně grafický přístup a taky jak dovede propojit volnou tvorbu s užitou formou – dělá třeba plakáty pro kulturní instituce a divadla. Petr má zase detailně propracovanou, a přitom přímočarou kresbu, používá lavírování i akvarel,“ charakterizuje po výtvarné stránce své přátele Marek.

A co říkají oni o Markovi? „Má rád čistou linku, silnou stránkou je autentičnost vyjádření, to vše v jeho komiksech působí ikonicky, třeba postava opičáka Jarmila – to je doslova úkaz na komiksové scéně. Jednoduché, osobité, vtipné! Člověk už se těší na další příběhy.“

Podobně pak třeba Radiátor a Recyklátor – dvě postavičky z dílny Petra Korunky. „Radiátor jako určitý typ radikála (v kresbách označený znakem radiace), naopak Recyklátor jako umírněnější, ekologičtěji orientovaný… kamarádi, kteří spolu prožívají různá dobrodružství; jejich trochu protikladné povahy vytvářejí množství zajímavých situací,“ poodkrývá kouzlo své originální komiksové série Petr. Byla vydána i knižně.

Každý, kdo se chce blíže seznámit s tvorbou zmíněné trojice ilustrátorů, má příležitost až do konce dubna. Výstava, která opanovala sál litoměřické knihovny i přilehlé prostory, rozhodně stojí za zhlédnutí

