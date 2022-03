Na naučném oddělení jsou do konce března vystaveny tři ženské figuríny oblečené do lidových krojů. Dva z těchto krojů jsou z oblasti Litoměřicka a Podřipska, jako třetí ukázku však Pavla Hampton vybrala nejznámější z českých krojů, a to kroj plzeňský. Tento kroj proslavila inscenace Prodané nevěsty v Národním divadle.

Mirka Matušková