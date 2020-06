Městská knihovna v Libochovicích slaví v letošním roce 100 let od založení. V roce svého vzniku nesla název Veřejná čítárna a knihovna v Libochovicích.

Ilustrační foto | Foto: Deník/archiv

Jako novinku pro čtenáře od června přichystala také novou službu v podobě půjčování společenských stolních her. Současná nabídka bezmála dvacítky her se bude v postupně rozšiřovat. Kromě výpůjčky knih, časopisů a zmíněných her, knihovna pravidelně pořádá besedy, přednášky nebo výlety se zajímavými osobnostmi.