Princip služby je jednoduchý, čtenáři se s vedoucí knihovny telefonicky spojí a objednají si u ní vybrané knihy. Často jejich volbu však nechávají právě na Věře Jaborové, která za roky strávené v hrobecké knihovně „své čtenáře“ už dobře zná a ví, jaké knihy preferují.

Do toho vede ještě partu Knihomolek a Knihomolů, kterou tvoří místní děti se zájmem o literaturu a také tvoření. Je mezi nimi pětice slečen od 13 do 14 let ale také předškoláci a malí školáci.

„Každý měsíc máme nějaké téma. Nejdřív si o něm společně čteme a pak podle něj tvoříme. Mezi poslední téma patřili sněhuláci a příště se chystá masopust, kdy si děti vyrobí i masopustní masky,“ nastínila Jaborová, která pro knihovnu v Hrobcích pracuje už od svých 15 let. Zpočátku tam pomáhala svému tatínkovi, který knihovnu vedl před ní.

Po maturitě na pedagogické škole v Litoměřicích pracovala nejprve Věra Jaborová v Mateřské škole v Rohatcích. Protože se věnovala logopedii, musela si po letech dodělat ještě vysokou školu. Po krátkém působení v Litoměřicích přešla do roudnické speciální školy, kde strávila bezmála dvacet let.

Jak sama říká, na práci s dětmi byla zvyklá celý život a v důchodu by se jí po nich stýskalo. I proto v knihovně na své povolání navazuje a jako logopedka s těmi, co to potřebují, správnou výslovnost trénuje.

Mezi akce pořádané knihovnou v Hrobcích patří také celorepublikově oblíbená Noc s Andersenem. Ta se však během posledních dvou let kvůli covidu nekonala. „Ještě před covidem jsme sídlili v menších prostorách, takže tam děti při Noci s Andersenem přespat nemohly a pořádali jsme spíše jen taková společná odpoledne. Nyní, když máme prostory konečně dostatečné, nám plány hatí covid,“ posteskla si Věra Jaborová, jež za svou práci s dětmi v rámci vedení knihovny získala i titul Knihovnice roku Ústeckého kraje 2019.

Kromě kamenné knihovny, která má svém fondu na tři a půl tisíce titulů, a každé tři měsíce i nový soubor knih z litoměřické knihovny, mohou čtenáři v obci využít i nabídky z volně dostupných knihoven umístěných v regálech v autobusových zastávkách.

Stejně jako v Hrobcích funguje knihovna i v místní části Rohatce. Tam se neméně aktivně čtenářům i dětem věnuje knihovnice Miloslava Kleiblová.