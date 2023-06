/FOTO, VIDEO/ Ponořte se do krás české přírodní scenérie, projděte se historickými uličkami a odkryjte kouzlo, které naše země ukrývá. Tak láká nová kniha Čarovné Česko, kterou vydává CBS Nakladatelství.

Snímek z knihy Čarovné Česko od CBS Nakladatelství | Foto: se svolením CBS Nakladatelství

Publikace Čarovné Česko provede diváka unikátními zážitky a příběhy na jedinečných fotografiích.

„Nejkrásnější fotografie každého regionu vyhotoví vždy jen lokální fotografové. Oni vědí, kdy které místo vypadá nejlépe, kdy se tam vyplatí jít v zimě a kdy na jaře, zda je hezčí ráno nebo ve večerní zlatou hodinku. Tito místní umělci jsou však často neznámí a nemají mnoho možností svoje fotografie vydávat knižně. A právě pro ně jsme vytvořili edici Čarovné Česko a v ní mohou prezentovat svá díla a zároveň ukázat, jak čarovný může být jejich vlastní region,“ říká známý fotograf Milan Paprčka.

Autoři knihy představují Česko jako krásnou a rozmanitou zemi. Plnou až neuvěřitelných scenérií, zázraků přírody i lidských výtvorů. „Česká republika má spoustu výjimečných lokalit a nádherných míst a někdy si ani neuvědomujeme, že máme to štěstí v nich trávit svůj život. A touto edicí se my i naši partneři snažíme říct: Koukni se kolem sebe, není to nádhera?,“ popisuje edici Čarovné Česko Jiří Dvořák z CBS Nakladatelství, který je spoluautorem těchto knih.

„Každé roční období změní naši zemi zcela k nepoznání a vytvoří podklad pro překrásné fotografie do této knihy, na kterých pracují ti nejlepší místní fotografové z Čech, Slezska i Moravy,“ upozorňuje Diana Dubská, mediální zástupce CBS Nakladatelství.

Čarovné Česko Zdroj: YouTube.com/CBS Nakladatelství

„Čarovná kniha je zajímavá tím, že fotografie, které v ní objevíte, fotí místní fotografové. Jsou to nadšenci, kteří hodiny a hodiny čekají na svůj vysněný krásný barevný záběr, který nám ukazuje regionální místa z pohledů, které bychom my sami nikdy neviděli,“ doplňuje Jana Bartáková, která se na tvorbě knih také podílí.

Diváci v publikaci objeví například krásu zámku v Jindřichově Hradci, jenž potok za soumraku zrcadlí, načerpají energii v Božicích u Znojma, budou svědky překrásných momentů, které nabízí Lysá hora, projdou uličkou jež obklopují vinice Pálavy anebo poznají nejkrásnější místa města jihozápadní Moravy – Telče.