Loni v dubnu si pro něj přišli zakuklenci z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Po obvinění z financování terorismu zůstal měsíce ve vazbě. Z ní sice pravoslavného kněze Přemysla Ivana Hadravu nedávno propustili, vyšetřování jeho aktivit ale dosud neskončilo a může skončit obžalobou s návrhem na několik let vězení. Pražské vedení českých pravoslavných nepovažuje pokračující trestní stíhání za důvod, proč ho od kněžské činnosti odstavit. Některým z ukrajinských věřících v roudnické obci to vadí.

Podle dřívějšího policejního usnesení, které vynesla média, měl Hadrava spolu s dalšími obviněnými kontakty s paramilitárními Československými vojáky v záloze za mír. V dřívějších letech měl posílat peníze českým bojovníkům za proruské separatisty ve válce na východě Ukrajiny. Případ dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze. I když Hadravu propustili z vazby, vyšetřování neskončilo a justice nad ním drží dohled. „Trestní stíhání je nadále vedeno na svobodě,“ sdělil žalobce Martin Bílý. Konkrétnější být s ohledem na neveřejnost přípravného řízení nemohl.

Hadravu propustili z vazby pravděpodobně v polovině prosince. Nejprve se vrátil k výkonu duchovních povinností v kostele sv. Václava v Litoměřicích. Nedlouho potom přešel do nedaleké Roudnice nad Labem, kde se pravoslavní scházejí v kapli sv. Josefa. Slouží tu místo Miroslava Šantina, který letos po krátké vážné nemoci zemřel. V Litoměřicích dál vede bohoslužby Ján Novák z Moravy, který za Hadravu zaskočil poté, co ho zatkli. „Bylo lepší dát na místo v Roudnici dočasně otce Ivana, protože tu farnost a farníky zná, pomáhal to tam vytvářet,“ vysvětlil Jan Beránek, pověřený ředitel úřadu pravoslavné eparchie v Praze.

Podle eparchie (obdoba římskokatolické diecéze) není duchovní angažmá v kolizi s obviněním. „Ještě není obžalovaný,“ reagoval Beránek. K pozastavení Hadravovy činnosti nevede pravoslavné ani to, čeho se měl podle dřívějších výroků policie dopouštět. „To není ani majetková, ani násilná trestná činnost, to je obvinění z nějakých politických věcí,“ komentoval Beránek. Redakce se pokoušela kontaktovat o vyjádření i Hadravu, ale ve čtvrtek nezvedal telefony a neodpověděl ani na SMS zprávu. V dřívějších vyjádřeních vinu popřel. Ve vazbě ho nechávali, aby nemohl ovlivňovat svědky nebo neuprchl před možným vysokým trestem. Za financování terorismu mu hrozí až 12 let vězení.

Mezi roudnické pravoslavné dochází i Ivanna Larová. Nebo spíš docházela, teď kvůli novému knězi jezdí raději do Litoměřic, vadí jí povaha jeho obvinění. Narodila se na Ukrajině podobně jako další z členů roudnické obce. Na Donbasu, kde měl Hadrava podporovat proruské bojovníky, podle ní začalo to, co aktuálně plní zpravodajské weby. „Z toho, co bylo tehdy na východě Ukrajiny, vznikla tato válka. Na Donbasu bojoval i můj bratranec, který má teď kvůli tomu zničené zdraví,“ popisuje Larová, která je v Česku už 20 let a má tuzemské občanství. Aktuálně řeší, jak zařídit, aby její příbuzná mohla přijet do Česka z Ukrajiny, kterou zmítají vážné boje.

Z vazby propustili i další obviněné z kauzy údajné podpory terorismu na Ukrajině, Ivana Kratochvíla a Miloše Ouřeckého z Československých vojáků v záloze za mír. „Ze strany policejního orgánu vyšetřování doposud ukončeno nebylo,“ sdělil Martin Bílý z Vrchního státního zastupitelství v Praze.

„Trestní stíhání bylo vůči třem osobám vedeno vazebně, přičemž dvě osoby byly z vazby propuštěny na základě rozhodnutí státního zástupce a jedna osoba na základě rozhodnutí soudu a trestní stíhání je nadále vedeno na svobodě. Ve všech případech byl výkon vazby při propuštění nahrazen jinými instituty a omezeními podle trestního řádu. Konkrétní důvody ke konkrétním osobám ovšem s ohledem na neveřejnost přípravného řízení nelze sdělovat,“ doplnil Bílý. Poslední dva z pětice obviněných v této kauze, Vladimíra Štádlera a Andreu Krulišovou, do vazby nevzali.