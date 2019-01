Litoměřice – Čtenář si v pátečním vydání Litoměřického deníku mohl udělat přehled o loňských aktivitách místního kina Máj, které ho díky 935 projekcím s návštěvností 53 tisíc diváků zařadily na 5. místo v zemi.

Věra Kmoníčková na Pivních slavnostech, jedné z akcí pořádaných MKZ. | Foto: Deník/Karel Pech

Dnes se při rozhovoru s ředitelkou Městských kulturních zařízení Věrou Kmoníčkovou podíváme na činnost v ostatních kulturních stáncích.



Můžete se ještě vrátit ke kinu Máj, jaké další novinky čekají návštěvníky?

Chtěla bych upozornit na aktivity v kinokavárně, kde budou při animovaných pondělcích promítat filmy zaměřené k určité specializaci. Toto pondělí například k animovanému hororu. V březnu je na programu v kinokavárně Expediční kamera 2015. Chtěli jsme sál rozšířit o několik dvousedaček, ale na to asi nebudeme mít dost peněz.



S jak velkým balíkem korun můžete letos hospodařit?

Balík nám mírně splaskl. Od města dostaneme na provozní náklady 12 milionů, tedy o milion korun méně než loni. S tím jsme nepočítali, je to nemilé, protože už připravujeme několik novinek. Budeme se samozřejmě snažit vyjít, k dotaci od města jsme až dosud ročně vyprodukovali přibližně stejný objem peněz, celkem jsme měli k dispozici zhruba 25 milionů.



Tvrdíte tedy, že příznivci kulturních a zábavných akcí nepřijdou o své oblíbené pořady?

Rozhodně ne. Například právě nyní finišujeme v naplnění programu Varhanního léta, které vstupuje do svého 25. ročníku, a my chceme, aby skutečně odpovídal tomuto jubileu. V návrhu bylo šest koncertů a dnes už máme potvrzenu účast dvou zahraničních varhaníků. Seriál začne v katedrále sv. Štěpána 10. června.



Gró pořadů se ale odehrává v domě kultury.

Loni se v něm uskutečnilo 124 akcí, každý třetí den v týdnu jedna. Návštěvnost činila téměř 51 tisíc lidí. Po přepočtu jsme tu každý den v roce měli 134 návštěvníků. V současné době sál obsazují plesy, maturitních máme letos 19, tři jsou celospolečenské – dva naše, Pyžamkový a Jarní, třetí je Reprezentační, ovocnářský a zahradnický.



Nesmím opomenout další tradiční akce, jako je pěvecká soutěž Little Star či Vinařské Litoměřice, Festival tanečního mládí. Novinkou budou v květnu alchymistické Litoměřice. Opět využijeme i atrium k pořádání letních Rozpustilých čtvrtků pro děti a Folkové atrium pro milovníky tohoto žánru.



Podle vašich slov nebudou ani letos ochuzeni příznivci venkovních akcí?

O nic nepřijdou. Většina jich proběhne na Mírovém náměstí. Jen namátkou to bude 11. února Masopust, 15. srpna Pivní slavnosti, 18. a 19. září Litoměřické vinobraní. Novinkami bude 19. června Sun festival, což je přehlídka mladých kapel pro mladé lidi, a 4. července Dětská farma.



A co Divadlo K. H. Máchy?

Tato scéna pracuje v zaběhlém systému, jenž se nebude příliš měnit ani letos a do kterého je zapojeno na 90 předplatitelů. Pokračovat budou divadelní představení, kterých bylo loni 112 s 16 tisíci diváky, a také Kruh přátel hudby. Chceme rozšířit škálu koncertů.