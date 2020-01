Jejich novou podobu do takzvaných klátů jim vetkla manželská dvojice řezbářů Svatopluka a Zdenky Formanových. Stojí přesně v místě, kde dříve stával historický včelín, a k úplnosti jim chybí jen stříšky. Do dutého vnitřku kmenů pak budou uloženy nástavky pro samotné včelstvo.

Kastelánka libochovického zámku Michaela Prokopová chce oslovit některého z místních včelařů, který by v budoucnu o včelstva pečoval. „Myšlenka zámeckého medu zní lákavě, ale je to ještě daleko,“ poznamenala kastelánka s tím, že pak by v zámku mohli navázat třeba akcemi s tematikou medu.

Zámecký park je nyní pro návštěvníky uzavřený, probíhá tam údržba.