Kluby už mají byrokracie dost, potřebují peníze

Litoměřicko - Obce i svépomoc suplují státní podporu neprofesionálních sportovců.

Peníze - ilustrační foto.Foto: archiv Deníku

Chcete dotaci? Než doložíte žádost vším, co po vás chceme, v lejstrech se utopíte. To je vzkaz státu podle funkcionářů menších obecních a městských sportovních klubů napříč regionem i republikou.

Podle České unie sportu (ČUS), která je sdružuje, je situace alarmující. Tři čtvrtiny oddílů nemá dostatek financí na svou činnost. Chybějí jim peníze na trenéry a nábor mládeže. A to nejen kvůli tomu, že by stát peníze neměl a nechtěl dát, ale i proto, že se kluby nedokážou popasovat s náročnou administrativou žádostí o dotace. Unie poslala v minulém týdnu dopis premiérovi.

„Aktuální situace je velmi vážná. Státní péči o sport ničí neustálé personální výměny,“ píše v něm předseda ČUS Miroslav Jansta, který Andreje Babiše žádá o novelu zákona o podpoře sportu. „Stát musí komunikovat se sportovním prostředím při nastavování podmínek,“ vymiňuje si Jansta.

Ministr školství unii naslouchá. „Je třeba navýšit prostředky na neinvestiční i investiční činnosti jako výstavbu nových sportovišť a rekonstrukce stávajících,“ souhlasil Robert Plaga na nedávné valné hromadě ČUS. Jestli nová vláda menším klubům skutečně pomůže, ukáže čas.

Oddíly se zatím spoléhají na jistotu financování z městských nebo obecních zdrojů, které doplňují vlastními prostředky. Spoustu věcí totiž pro kluby dělají funkcionáři, ale i trenéři zadarmo. „V klubu dělá často všechno jediný člověk,“ připomíná Jaroslav Knechtl z bohušovického Slavoje, jehož fotbalové mužstvo hraje krajskou 1. A třídu.

„Chtěli bychom zjednodušit administrativu dotací tak, aby neprofesionální funkcionáři, kteří sport dělají pro zábavu a ve volném čase, nemuseli vyplňovat hromady papírů,“ přeje si Knechtl. Podle něj o dotacích na ministerstvu školství rozhodují od stolu lidé, kteří se nikdy ve sportovních klubech neangažovali.

Žádosti o krajské dotace jsou podle něj podobně komplikované. „Třicetiprocentní spoluúčast jako podmínku dotace pro malý klub považuji za vysokou,“ říká Knechtl a udává konkrétní příklad neefektivnosti takto specifikované dotace. „Elektronicky řízenou závlahu nám nabídla firma s projektem za 330 tisíc. Za 120 tisíc si přitom jsme schopni závlahu vybudovat sami,“ je přesvědčen Knechtl.

Protože složité žádání o dotace často vzdávají, většina klubů zůstává závislá na podpoře měst či obcí. V Bohušovicích to podle Knechtla funguje na výbornou. Podporu města má nejen jeho oddíl, ale i další kluby. „Letos jsme od města dostali velkou finanční podporu na nákup nového traktoru k sečení hřiště,“ uvádí Knechtl.

Na komplikovanou administrativu při získávání financí od státu si stěžují hornobeřkovický Slovan i fotbalový klub ve Vchynicích a v Lovečkovicích. „Jediné peníze od státu vidíme, když nám Fotbalová asociace ČR vrátí členské příspěvky. Dotace jdou jen na mládež, kterou už pět let nemáme,“ konstatuje předseda představenstva lovečkovické tělovýchovné jednoty Karel Kučera. Zdejší muži a stará garda můžou nadále kopat jen díky obecnímu úřadu. „Dává nám ročně 40 tisíc, zajišťuje sečení trávy a hradí energie,“ bilancuje Kučera.

Funkcionář minulý rok rozpracoval žádost o státní dotaci, pak to ale vzdal. „Teď mám na stole žádost na kraj na lajnovačku a je to podobné. Chtějí po nás fyzicky dokládat to, co si najdou na jedno kliknutí na internetu,“ nechápe Kučera.