Konat se bude ve středu 16. září od 15.30 hodin v mateřském centru Mája v ulici Petra Bezruče. Projekt zahrnuje aktivity jako předškoláky od 2 do 5 let, doučování pro žáky ZŠ Hoštka, zájmové kroužky pro školní děti, školního psychologa a asistenty pro ZŠ Hoštka a také konzultace či workshopy pro rodiče.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.