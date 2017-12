Klouzalo to. První sníh měl na svědomí několik nehod

Litoměřicko - Policie na Litoměřicku o víkendu zasahovala u osmi kolizí, které způsobil nedělní sníh.

Okres se letos poprvé ponořil pod sněhovou peřinu. I přesto, že pondělní obleva, kterou má na svědomí orkán Xanthos, sníh zase rozpustila, silnice klouzaly a sypače vyjely do ulic. Kalamita se nakonec nekonala, i tak dal ale sníh některým řidičům pěkně zabrat.



„Večerní cesta z Litoměřic do Vrbičan mi trvala přes půlhodiny, u Siřejovic to klouzalo tak, že auto nešlo ani udržet na silnici,“ popsal David, který pracuje jako obchodní zástupce a je na průjezdných silnicích zcela závislý.



Došlo i na nehody. Dopravní policisté vyjížděli v litoměřickém okrese o tomto víkendu ke dvaceti střetům aut. Osm z nich měla na svědomí právě nedělní chumelenice. Všechny se obešly bez zranění.



„O žádné drastické nehody nešlo, jednalo se například o nárazy do plotu,“ řekl šéf litoměřické dopravní policie Jaromír Galia.

Policie apeluje na řidiče, aby se na sněhu vyvarovali rychlé jízdy. „Nehod bylo požehnaně, až jsme se divili, že nebylo žádné zranění. Na vině byla nepřiměřená rychlost a způsob jízdy na namrzlé zasněžené silnici,“ upřesnila policejní mluvčí Pavla Kofrová.

Podle ní by měli řidiči v takové situaci dbát zvýšené pozornosti. „Řidiči si neuvědomují, že na sněhu nemohou jet tak jako po suché vozovce,“ dodala mluvčí policie.



Vlakovou ani autobusovou dopravu první sníh nepřekvapil. „Jednalo se výjimečně o drobná zpoždění, žádné významné narušení provozu autobusových linek jako dopravní nehodu nebo zranění neevidujeme,“ uvedl regionální ředitel autobusového dopravce BusLine Milan Toms.

Sypače do ulic vyjely, kalamita se ale díky plusovým teplotám nekonala. „Dnes ráno jsme vyjeli sypat, ale obleva nám pomohla a vše bylo nakonec bez problému,“ oddechl si Stanislav Hruza, ředitel Technických služeb města Lovosice, kde jsou i nadále připravení na další případný sníh.

„Na chodníky a komunikace nasadíme celkem čtyři silniční vozy, jeden traktor s radlicí a jedno nákladní vozidlo s radlicí. Místa, kam se stroje nedostanou, uklízí zaměstnanci ručně. V případě sněhové nadílky jsme schopní vyjet do 30 minut,“ slíbil Hruza.



Minulou zimu se na údržbu silnic v Ústeckém kraji spotřebovalo zhruba 21 tisíc tun soli. Pro tu nadcházející je ve všech skladech 18 středisek Správy a údržby silnic připraveno 13 tisíc tun soli a 5 tisíc tun písku, které by v kraji mělo sypat i deset nových vozů. Ty nahradily mnohdy až 40 let staré sypače.



Na další sníh si musíme chvilku počkat. Nezvykle vysoké teploty mohou začátkem týdne dosahovat až 15 stupňů Celsia.