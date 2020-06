Život v litoměřickém Klokánku nezastavila ani koronavirová epidemie. I během ní zařízení přijímalo děti, jejichž rodiče selhali nebo nebyli z různých důvodů schopni se o ně postarat. Co dítě, to smutný příběh, který ne vždy končí šťastně.

„Děti jsme během nouzového stavu přijímali i propouštěli. Naše tety, které se o ně starají, byly v podstatě také v první linii, když nevěděly, kde se přijímané děti vůbec pohybovaly a s kým byly v kontaktu. Mrzí mě, že nemohou být mimořádně ohodnocené jako ostatní pracovníci v sociálních službách,“ uvedla dlouholetá ředitelka litoměřického Klokánku Ivana Prudičová s tím, že všechna hygienická opatření se jim podařilo dodržet. S dodávkou dezinfekce Klokánku pomohlo i město Litoměřice, jemuž objekt v Alšově ulici, kde instituce sídlí, patří.

„Nyní už děti mohou opět chodit do škol a školek, takže jsme se vrátili k běžnému režimu,“ poznamenala Prudičová. V těchto dnech je v zařízení umístěno jen několik málo dětí. Přitom ještě před čtrnácti dny byla podle ředitelky kapacita naplněná. Přicházejí sem děti od narození do 18 let. Nejvíce jsou tu však zastoupeny spíše děti menší.

„S nadsázkou říkám, že jsme 'průtokáč'. Podle zákona tu děti smějí být jen půl roku, pokud k tomu jsou důvody, lze tuto dobu soudně prodloužit o maximálně půl roku. Po této době se děti, pokud to situace dovolí, vrací zpět k rodičům nebo do pěstounské péče či odcházejí do dětského domova,“ vylíčila ředitelka.

Některé tu však stráví jen pár hodin. To je i případ pětice sourozenců z minulého týdne. Jejich matka byla natolik opilá, že nebyla schopná se o ně postarat, a protože přivolané sociální pracovnice nenašly nikoho jiného, kdo by ji v péči o malé děti zastoupil, putovaly právě do Klokánku.

„Musela jsem odvolat jednu z tet z dovolené. Ta je následně odvšivila, umyla, oblékla a nakrmila. Na druhý den ráno se pak děti vrátily zpět k matce,“ popsala Prudičová a upozornila, že v tomto případě tu pobyt dětí nepřesáhl 24 hodin a tudíž za ně zařízení nedostalo žádné peníze. „Přitom náklady šly do tisíců korun,“ poukázala ředitelka.

Od roku 2007, kdy Klokánek v Litoměřicích funguje, zažili jeho zaměstnanci řadu nelehkých dětských osudů. „Měli jsme tu děti, které doma přežívaly na kočičích granulích a dožadovaly se jich i nás. Jejich matka dostala pětiletý trest a děti putovaly do dětského domova. Před posledními Vánoci jsme zpět do rodiny propouštěli chlapce. Dali jsme mu s sebou hračky a vybavení. Za měsíc se vrátil zpět bez věcí, které mezitím rodina nejspíš prodala,“ popsala některé frustrující případy Prudičová a doplnila, že mnoho dětí vyžaduje zvláštní péči.

Zázraky se dějí

Neznají základní hygienické návyky, nevědí, co je zubní kartáček, trpí vadou řeči, nejsou očkované a trpí řadou zdravotních problémů. „Občas se však i u nás dějí zázraky. Přijali jsme například devítiletou dívku, kterou její matka, s níž předtím bydlela v azylovém domě, opustila. Nesla to velmi těžce a byla zralá na psychiatra. Poté došlo k tomu, že kdesi na druhém konci republiky umřela jakási babička. Na pohřbu se sešli příbuzní a mezi nimi i velmi vzdálená teta této dívky, která byla v té době už prověřenou pěstounkou. Když se o dívce dozvěděla, okamžitě nás kontaktovala. Sociálka jí vyšla vstříc a tak se stalo, že během několika hodin za námi přijela a za 14 dní si ji už vezla domů. Dnes obě žijí spokojeně a společně,“ vyprávěla Prudičová.

V litoměřickém Klokánku je celkem pět bytů. V každém z nich mohou s jednou tetou být maximálně čtyři děti. Celkem osm žen se vždy v týdenních turnusech v bytech střídá. Jednou z nich je také Lenka Beránková, která už šest let do Litoměřic dojíždí z Ledče nad Sázavou na Vysočině.

„Baví mě, že můžu s těmito dětmi pracovat. Ony nejsou nastaveny tak, že by měly hygienické návyky, neznají běžné aktivity, které rodiče s dětmi absolvují. Učíme je dobře jíst, mluvit, chodíme na výlety, na koupaliště a snažíme se jim předat to, co by měly získat v normální rodině. Jsem ráda, že si děti pak všechny zážitky dlouho pamatují. A o to nám jde, abychom jim alespoň část života nahradili, tak jak by si zasloužily,“ shrnula nejdéle sloužící teta v litoměřickém Klokánku Lenka Beránková.