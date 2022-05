„Vyrazili jsme se známým na procházku za Libočany podél Ohře. Je to tam krásné. Ale hodně rychle jsme to tentokrát otočili. Během půl hodiny jsme viděli, kolik je tam klíšťat. Obrovské množství, to jsem snad ještě neviděl. Ze psa jsme jich sundali snad patnáct lezoucích. A pak jsme si všimli, že nám lezou také po kalhotách. Každý jsme jich měli na kalhotách asi pět. Hrůza,“ svěřil se s aktuálním zážitkem Luděk Blažek ze Žatce.

Podobný má také Miloš Rada, který s rodinou v minulých dnech kempoval se svým obytným autem na Litoměřicku. „Byli jsme na louce nedaleko vody. A bylo jich tam tedy požehnaně, klíšťata lezla všude,“ potvrdil otec dvou dětí z Mostu.

Klíšťata mají ráda počasí, při kterém se střídá slunečno a déšť, tedy teplo a zároveň vlhko. Že jim to letošní zatím hodně vyhovuje a že jsou velmi aktivní, potvrzují i odborníci. „Letos je jich opravdu hodně. Více než obvykle,“ dokládá entomolog Pavel Krásenský.

Podle dat z Českého hydrometeorologického ústavu je ve všech okresech Ústeckého kraje, s výjimkou Děčínska, aktivita klíšťat v tomto období mimořádná. V okrese Děčín „pouze“ vysoká. Podle expertů na ně lze narazit takřka všude, na loukách, v lesích, hlavně kolem vody. Navíc jejich „hlavní“ sezona teprve přijde.

A jak se klíšťatům vyhnout? „Méně jsou samozřejmě na suchých místech, svědčí jim vlhko. Menší riziko je tedy v suchých lokalitách, například na stepích a podobně. Naopak v lesích, na lesních mýtinkách, u potoků a řek, na vlhkých loukách je jich opravdu dost,“ ví Pavel Krásenský.

Podle odborníků neplatí už ani to, že například ve vyšších polohách klíšťata nejsou, nebo jen výjimečně, kvůli oteplování se dostala už i tam. Také je běžně můžete potkat ve městech, například v parcích a podobně. Kvůli obecně teplejšímu počasí jsou také aktivní dříve a do pozdějších období roku.

Nepříjemní parazité přenášejí několik chorob. Nejnebezpečnější jsou lymská borelióza a klíšťová encefalitida.

V posledních letech nejen v Ústeckém kraji, ale prakticky v celé České republice onemocnění klíšťovou encefalitidou přibývá. Česká republika má dokonce nejvíce případů přepočítaných na počet obyvatel v celé Evropě. Loňská čísla jsou v kraji rekordní. „V roce 2019 jsme měli hlášených v Ústeckém kraji 40 případů, v roce 2020 to bylo 34, loni 47 případů,“ vypočítala krajská hygienička Lenka Šimůnková.

„Encefalitida je velmi nebezpečná, když dojde k obrnám obličeje nebo končetin, často je to s trvalými následky,“ přiblížil primář infekčního oddělení ústecké nemocnice Pavel Dlouhý.

Lékaři ale bojují i s další nepříjemnou nemocí přenášenou klíšťaty, s lymskou boreliózou. „Bývá to od případů, které trápí pouze kožní flek, až ke komplikovaným, se zánětem mozkových blan a nepříjemnými obrnami, například lícního nervu,“ uvedl primář infekčního oddělení.

V roce 2019 bylo ve statistikách v regionu 219 případů boreliózy, v roce 2020 124, loni 89, letos zatím 17. Podle hygieniků ale letošní a loňská čísla nemusí být úplně přesná. Lékaři je totiž dohlašují později a v minulých dvou letech je hojně zaměstnával koronavirus, hlášení proto ve shonu a obrovském množství práce mohli údajně opomenout. Čísla ve skutečnosti budou pravděpodobně vyšší.

Zatímco u boreliózy po přisátí klíštěte nebezpečí výrazně vzrůstá až po 24 hodinách, u encefalitidy, kde je virus přítomen přímo ve slinných žlázách klíštěte, může přenos nastat v řádu hodin. „Čím dříve se klíště odstraní, tím lépe. Riziko roste u obou nemocí s délkou přisátí. Během několika hodin je riziko malé, pokud máme klíště ale zakousnuté dlouho, riziko výrazně roste,“ připomněl primář infekčního oddělení Pavel Dlouhý.

Mezi pacienty u obou nemocí jsou děti, dospělí i senioři. Zatímco u dětí je většinou průběh lehčí, u starších ročníků bývají často komplikace, průběh závažnější a častější jsou také obrny.

Borelióza se léčí antibiotiky a úspěšnost léčby závisí na jejím včasném odhalení. Na místě, kde se klíště přisálo, se často udělá červená skvrna, může mít vybledlý střed. Pacienti trpí při lehčím průběhu únavou a zvýšenou teplotou. U komplikovanějších a neléčených případů mohou být postiženy klouby, centrální nervový systém a někdy i srdce. Docházet může k zánětům mozkových blan či obrnám. Očkování zatím není.

Proti viry způsobované zákeřné klíšťové encefalitidě neexistuje prozatím účinná léčba. Důležitý je klid, léčba je dosud hlavně symptomatická a podpůrná. Pacienti obvykle trpí horečkou s bolestí hlavy, kloubů či svalů. Neléčené onemocnění a těžší průběhy mohou přejít v zánět mozkových blan či nejrůznější obrny. Proti klíšťové encefalitidě ale existuje očkování. „Očkování výborně chrání. Kdo je často v přírodě a riziko je u něj vyšší, měl by očkování zvážit. Je to výrazná ochrana,“ nabádá Pavel Dlouhý. Na vakcínu přispívají zdravotní pojišťovny, lidé nad 50 let ji mají od letošního roku zdarma.

A jak se proti klíšťatům co nejlépe chránit a zabránit nakažení? „Proti encefalitidě určitě doporučujeme očkování. Obecně ale platí pořádně se na výlety do lesa a dalších rizikových míst obléknout, vzít si dlouhé oblečení, nejlepší je světlé, kde jsou klíšťata lépe vidět. Vzít si vysoké boty. Dobré je také používat repelenty. A po příchodu z přírody se opravdu důkladně prohlédnout,“ poradila Olga Štorkánová z krajské hygienické stanice.