Litoměřice – Restaurovanou desku Litoměřického oltáře ukázali a podle velikonoční tradice hned zakryli.

Hrůza. To prý byl pro restaurátory stav nejkrásnější z desek Litoměřického oltáře starého víc než 500 let. Nakonec si ale s Kristem na hoře Olivetské poradili. Technologickým průzkumem prošel po 70 letech. Na Akademii výtvarného umění v Praze ho zrestaurovali do původní středověké podoby. Po roce práce je zpět v Severočeské galerii výtvarného umění. V sobotu tam obraz ukázali. Nyní je dle starých křesťanských zvyků až do Bílé soboty zakrytý.