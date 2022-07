Kdy do Doksan?

Kromě pondělí a pátku provádí v klášteře každý den od od 9.45 do 11.20 a od 12.20 do 16 hodin. V neděli pouze odpoledne.

Solidní návštěvnost se drží i nyní. Jsou to často rodiny, které se na cestě autem zastaví v zatáčce na zmrzlinu a uvidí banner, že v klášteře probíhají prohlídky. „Hodně návštěvníků je i místních, z Litoměřic, Roudnice. Jedou kolem a řeknou si, že tady vlastně nikdy nebyli, tak se zastaví,“ všiml si Jordánek.

Řada jiných lidí z jiných koutů země prohlídku v Doksanech plánuje dopředu při cestě do Litoměřic, Terezína nebo na Házmburk. Do Doksan si raději i zavolají, aby se ujistili, že prohlídky skutečně jsou.

Jsou, lidi provádí pět studentů z farností Doksany a Bohušovice nad Ohří.