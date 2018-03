Kinokavárna v Litoměřicích získala certifikát Fairtrade

Administrativa - Administrativa Ostatní odborní pracovníci v20 000 Kč

Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace referent/ka, specialista/ka veřejných zakázek odboru strategického a projektového řízení. Požadované vzdělání: bakalářské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: upřesnění délky trvání pracovního poměru: PP na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení., Popis pracovních činností: zajišťování veškerých činností spojených se zadáváním veřejných zakázek, práce s elektronickými systémy v oblasti zadávání veřejných zakázek, agenda spojená s administrací zadávání smluv do registru smluv, administrace zadávání mluv do registru de minimis, agenda spojená s výkonem tvorby a administrace projektů., Výběrové řízení proběhne: 27.03.2018 od 9:30 hodin. Nutnost zaslání přihlášky do výběrového řízení. Informace: www.roudnicenl.cz, výběrová řízení.. Pracoviště: Město roudnice nad labem, Karlovo náměstí, č.p. 21, 413 01 Roudnice nad Labem. Informace: Květa Duchoňová, +420 724 395 699.