Členka stávkového výboru ze ZŠ U Stadionu učitelka Hana Kodešová, uvedla, že důvody, které je ke stávce vedou, nejsou jen v oblasti platů. České školství se podle stávkového výboru litoměřické školy dlouhodobě potýká s problémy, jež se buď vůbec neřeší, nebo se řeší neefektivně. „Mrzí mě, že za námi náš ministr Robert Plaga nestojí, ale obhajuje druhou stranu,“ poznamenala učitelka. Mezi další školy, které se na Litoměřicku do stávky připojí, jsou například úštěcká základní škola nebo základní škola ve štětské Školní ulici. Obě ale nabídly zaměstnaným rodičům dětí alespoň dopolední provoz pro první stupeň.

Do stávky se zapojí také někteří zaměstnanci Základní školy Terezín. Škola proto bude pracovat v omezeném režimu. Na svých webových stránkách uvedla, že výuka bude probíhat od 8 do 11.40 hodin. Školní družina bude v provozu od 6 do 16 hodin. Uzavřená bude také Základní a mateřská škola v Hoštce, kde se zapojí všichni zaměstnanci školy. Stávkovat budou učitelé také na Základní a mateřské škole v Liběšicích.

Naopak mezi školy, které se v okrese do stávky nepřipojily, patří například Základní škola Antonína Baráka v Lovosicích. Výuka nebude ve středu nijak omezena také na základních školách v Libochovicích či v Budyni nad Ohří. A beze změn podle rozvrhu bude výuka probíhat také na Základní a mateřské škole v Polepech. Stejně jako na Základní a mateřské škole v Třebenicích.