Rodák z malebných Litoměřic, který s kreslením začal v drsném Ústí, bude komiksem s oblíbenou postavičkou známou i z animovaných filmů debutovat příští rok. Nejprve v holandštině, pak se jeho příběhy nejspíš rozletí po celém světě. Cesta k přijetí „na palubu“ elitního mezinárodního kroužku výtvarníků byla ale dlouhá a trnitá.

Říkáte, že jste chtěl Kačera Donalda profesionálně kreslit odjakživa. Tvrdě jste si za tím šel. Popište tu cestu…

Z toho, jak jsem se dostal ke spolupráci s českým Čtyřlístkem, jsem věděl, že nejlepší je poslat nakladateli hotový komiks. Tak jsem nakreslil ten s Kačerem Donaldem. Jako daleko větší problém se pak ale ukázalo, kam ho vlastně poslat. Adresoval jsem ho všude možně po Evropě, ale pořád úplně bez odezvy.

Dan Černý se narodil v Litoměřicích, vyrůstal v Ústí nad Labem. Studoval malování skla v Novém Boru a animaci ve Zlíně. Momentálně žije napůl v Chebu a Praze. Vydal několik komiksových a ilustrovaných knih, s Danem Binkem například oblíbené Záhady Milešovského středohoří. Několik seriálů kreslí pro časopisy Čtyřlístek a Pevnost. V minulosti jeden z jeho stripů publikoval také Deník. Tvoří i pro populární karetní hru Scratch Wars. Za svůj největší dosavadní úspěch považuje nedávné přijetí „na palubu“ holandské filiálky Disneyho. Právě pro tu začne kreslit nesmrtelného Kačera Donalda.

A kdy se to zlomilo?

Pochopil jsem, že nakladatelství je instituce jako každá jiná, a nikdy odtamtud nikdo neodpoví. Tak jsem na to šel přes kontaktování zahraničních kreslířů, což jsou přeci jen lidé z masa a kostí stejně jako já. Ozval se mi Dán Flemming Andersen ze studia Duck, který kreslí pro evropský Egmont. Poslal mi přímé kontakty na lidi, kteří by mi mohli pomoct. Nakonec mi na můj komiks zareagovali z holandského nakladatelství Sanoma. Poslali mi k němu ale řadu připomínek.

Co jim na vašem pojetí Kačera Donalda vadilo?

Podle nich byl víc jako postavička z kreslených filmů. Oni že by radši měli stejného Kačera, jako kreslil od 30. let minulého století americký ilustrátor Carl Barks, s nímž je tato postavička nejvíc spojovaná. Tak jsme se domluvili, že udělám půlstranu v jeho stylu.

A jak to dopadlo?

Opět jsem k tomu dostal řadu zdrcujících připomínek, které šly do nejmenších detailů. Tak jsem to znovu překreslil, pak ještě jednou. Nakonec mi konečně napsali „Vítej na palubě“, dali práci na příběhu z jejich dílny a teď už ladíme jen administrativu.

Tím, že bude váš Kačer Donald vycházet v Nizozemsku, to zhasne?

Hlavní americký vydavatel Kačera Donalda má takzvané sběrné dvory ve strategických místech planety. Včetně Amsterdamu. Příběhy, které vyjdou v konkrétních jazycích a zemích, jsou pak k dispozici všem Disneyho oficiálním nakladatelům na světě, také ve Spojených státech. I proto odevzdám holandskému nakladateli komiks vždy jen s prázdnými bublinami, text si pak doplní každý další nakladatel ve svém jazyce.

Co se pro vás tímto průlomem na mezinárodní trh změní?

Momentálně jsem nucen kreslit pět stránek denně na zakázku, abych se uživil. Až budu kreslit Kačera Donalda, konečně nebudu muset tvořit „furt“. Peníze jsou za to úplně jiné než v Česku. Získám čas na kreslení svých autorských věcí, komiksů, které jsou z mé hlavy. A vůbec čas na sebe. Teď si nemůžu ani dovolit udělat volný víkend, jít s kamarádem na čundr. Musím říct, že pokud by se mi nakonec nepodařilo dostat k Disneymu, už bych se na kreslení vykašlal.