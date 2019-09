Rozhodla o tom řada odborníků a specialistek na krásu i celebrity včetně spisovatele Michala Viewegha nebo rodačky z Litoměřic, modelky Evy Aichmajerové Decastelo.

Součástí finále v pražské Retro Music Hall, které proběhlo minulé úterý, byla i přehlídka v plavkách a ve společenských šatech. „Ještě ráno jsem měla hroznou trému, bylo mi úplně špatně od žaludku. Po prvním výstupu před lidi to ale ze mě spadlo a jen jsem si to užívala,“ popsala své dojmy z finále soutěže Kateřina. V publiku ji podporovala celá její rodina.

Organizátoři soutěže nehledali další miss, ale komplexní osobnost. „Měla by být krásná, fotogenická, sympatická i komunikativní. A měla by umět zaujmout i na sociálních sítích,“ přiblížil moderátor večera Petr Říbal. Kateřina se nakonec stala nejen absolutní vítězkou klání, za což jí přísluší auto na jeden rok, ale korunku od syna známého umělce Bořka Šípka Dalibora získala i v kategorii, v níž pro ni na internetu kliklo nejvíc lidí. „Stejně jako vítězky v minulých letech se letošní královna podívá do Las Vegas, kde stráví několik dovolenkových dnů,“ slíbili organizátoři.

Na zářijové finále v Praze se Kateřina připravovala v červnu během týdenního soustředění ve Valticích na Moravě. S dalšími krásnými mladými ženami z celé České republiky i ze Slovenska tam také nafotila kalendář s fotografkou Evou Bebko, který pokřtili na finále soutěže. Do té se spolu se stovkami dalších adeptek přihlásila už loni na podzim, letos na jaře ji čekal casting v Mostě, pak ji vybrali mezi 12 finalistek.

Pro Kateřinu nešlo o úplnou premiéru na módních molech. Minulý rok se dostala s 12 konkurentkami také do finále Maturantky roku. Plní se jí tak sen.

„Už odmala jsem se dívala na soutěže krásy a hrozně se mi líbily,“ ohlédla se mladá žena, která absolvovala Základní školu Na Valech a odmaturovala na litoměřické „Kladence“, Soukromé střední odborné škole (1. KŠPA). Chce ještě zkusit nejvyšší soutěž v ČR, tedy Miss.

Pomáhá ženám s dětmi v nouzi

Kateřina kromě studií pracuje v azylovém domě pro matky s dětmi litoměřické Diakonie, což porotci Czech and Slovak Photo Girl ocenili v jejím medailonku. „Asistuji při praní, vaření, věnuji se dětem a hodně si s matkami povídáme, pomáhá jim to,“ popsala mladá žena svou práci s klientkami azylového domu. Ten má v osmi bytových jednotkách momentálně plno.

Pomoc druhým Kateřině není cizí, má ji v rodině. Její maminka pracuje jako sociální pracovnice a sestra Veronika organizuje charitativní festival ohně Incendio, který vynesl letos v září 50 tisíc korun popáleným dětem. Sama Kateřina daruje krev a je zapsaná i v registru dárců kostní dřeně.

Od úspěchu v modelingových soutěžích si slibuje, že potřebným lidem bude schopna pomoct ještě významněji svým známým jménem.

V Litoměřicích by chtěla zůstat i nadále. „Je to krásné malé klidné město a v Praze jsem za tři čtvrtě hodiny,“ vysvětlila modelka. Fit se udržuje v nové Gym Areně v oblasti za Tyršovým mostem, kde pod dohledem posiluje pouze svou vlastní vahou a se speciálními pomůckami.

Ráda si zajde na kávu na náměstí, s rodinou žije v malé vesnici u Litoměřic. „Jsem takový extrovertní introvert. Ve společnosti jsem ráda, ale pak se také ráda zavřu doma, kde na mě nikdo nemluví,“ popsala se Kateřina.

Pokud se chtějí některé Litoměřičanky vydat v jejích stopách, doporučuje jim Kateřina se od 1. listopadu přihlašovat do nového kola soutěže Czech and Slovak Photo Girl. Adeptky krásy se s ní potkají v porotě.