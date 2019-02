Radešín – Ve středu se u Radešína našlo 19 mrtvých ptáků. „Na několika místech v okolí předchozích nálezů otrávených dravců našli ve středu ornitologové další ptačí mrtvoly. Alespoň v jednom případě šlo o kriticky ohroženého luňáka červeného," uvedl ornitolog.

Ilustrační foto | Foto: čtk

Podle něj žije na území republiky těchto vzácných ptáků asi 165 až 185 párů.



Dodal, že některé ptáky zřejmě někdo zastřelil, jeden vzácný moták lužní byl ještě živý. V kritickém stavu jej ornitologové předali do záchran-né stanice v Pátku u Poděbrad.



Nález tří mrtvých dravců u Radešína ornitologové hlásili už před týdnem. Celkem tak bylo v této lokalitě tento měsíc prokázáno 22 úhynů různých druhů dravých ptáků, jejich počet je ale podle Vermouzka ve skutečnosti vyšší. „Jsou zprávy o tom, že dalších pět, deset, dvacet viděli zemědělci při orání a zaorali je. Skutečné číslo jsou tedy desítky, nemáme ho přesně zjištěné," dodal.



Kdo dravce u Radešína zabíjí, není jasné. „Za posledních 60 let, kdy je u nás trávení nelegální, nebyl nikdy nikdo usvědčen. Nevíme, kdo to dělá a jaké k tomu má motivy," uvedl Vermouzek.

Dodal ale, že jednou z domněnek je to, že se dravců takto zbavují myslivci, kteří je vnímají jako škůdce na stavech zvěře. Podotkl ale, že volně žijící zvěř právně nikomu nepatří a z principu proto nelze mluvit o tom, že by dravci zabíjením bažantů či zajíců někomu způsobili škodu.



Mezi uhynulými byli navíc i mrchožraví ptáci, kteří živou zvěř neloví. „Je logické, že pokud někdo pokládá otrávenou návnadu, což je z pohledu dravého ptáka mršina, že se na ní otráví především mrchožrouti," podotkl.



Nejvíce mrtvých ptáků nalezených letos u Radešína patřilo k druhu moták pochop. „To je pták, který právě v tuto dobu migruje přes naši republiku. Zdržují se tam, kde mají bohatou potravní nabídku. V té oblasti, o kterou se jedná, je nyní dravců skutečně hodně, ale jsou tam proto, že tam mají co žrát, tedy jednoduše řečeno, že na polích jsou myši a hraboši," vysvětlil Vermouzek.