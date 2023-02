Ačkoli je vstup nezabezpečený, tak zkušenosti ukazují, že podobné výpravy mohou skončit nešťastně. Mnozí Litoměřičané přesto do podzemí pronikali už před desítkami let.

Fotografie Pavla Rosického představují prostředí, kterým protéká Pokratický potok před tím, než se jeho vody definitivně spojí s Labem. „Pod městem prochází potok soustavou na sebe navazujících podzemních tunelů z různého období (nejstarší pravděpodobně pochází z 1. poloviny 19. století) a materiálů - z cihel, kamene i betonu. Celková délka je asi 920 metrů s dvojím krátkým přerušením po stranách bývalého železničního mostu nedaleko východního portálu zrušeného tunelu pod Litoměřicemi,“ napsal ke svým fotografiím Rosický.

Novou Billu a další obchody plánují u Litoměřic. „Mekáč“ tu má jet i přes noc

„Tunel je v celé délce průchozí s proměnným profilem podle doby vybudování daného úseku. Na jižním konci u soutoku s Labem se nachází hluboká část, kde tunel přímo vchází do vod řeky a za vyššího stavu zde dokonce tvoří nepříjemný sifon, který znesnadňuje odtok naplavenin lehčích než voda,“ doplnil autor fotek.

Do tunelu se lze dostat snadno. Vstup totiž není zabezpečený. „Jedná se o kryté povodí vodního toku, které musí být přístupné. Pokud by tam byly nějaké mříže, ucpaly by se naplaveninami a voda by se rozlila do okolí,“ řekl mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský. Právě pod Povodí Ohře tok Pokratického potoka spadá.

Vyústění nové kanálové trubky do staré části.Zdroj: Deník/Topi Pigula

Jelikož vstup do podzemí je na sídlišti, tak případná rozlitá voda by byla velmi nepříjemnou záležitostí. Zejména v zimě, kdy by se na překážce toku mohly hromadit kusy ledu. „Před pár lety tam probíhala stavba a tunel se opravoval, na zdivo se dával stříkaný beton,“ doplnil Svejkovský s tím, že vstup je opravdu přístupný.

Výlety do historie

Výpravy do podzemí Pokratického potoka mají dlouhou historii. „Prolezl jsem kde co, Pokratický potok od Severky až k Labi, ale vylézt ven jsme museli směrem naproti bývalému litoměřickému nádrží. Dál už bylo Labe a cesta suchou nohou neprostupná. Dovnitř jsme lezli šachtou na inženýrské sítě,“ zavzpomínal na zážitky staré více než dvě desetiletí dnešní invalidní důchodce Petr, který v minulosti navštívil nejen podzemí Pokratického potoka, ale i bývalou továrnu Richard u Radobýlu a další prostory.

„Já bydlím celý život v Jarošově ulici, v dětství z naší zahrady vedl vchod přímo do podzemí potoka. Jako dítě jsem tam po vzoru Rychlých šípů lezla se sousedovic kluky a prožívali jsme to jako dobrodružství,“ potvrdila jeho slova Iva Brandon.

Půda ustoupí těžbě. Počaply se připravují na rozšíření dobývacího prostoru

O pár desítek metrů dál je otevřený vstup do podzemí historické kanalizace. Nezamčená otevřená ocelová mříž naznačuje, že v minulosti byl přístup znemožněn. Dnes může návštěvník vybavený baterkou vidět hned několik typů stavebních materiálů. Od betonových prefabrikátů hned u vchodu přes cihlové vyzdění až po starou kamennou podezdívku.

Místy ústí do historické části i moderní kanály odvádějící srážkovou vodu z ulice. „Původní kanalizace hlavně z vejčitých profilů byla stavěna v letech 1908 – 1925. Odlehčené vody jsou odvedeny buď do Pokratického potoka, nebo přímo do Labe,“ udává Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje.

Napojení kanalizace do Pokratického potoka je u restaurace Katovna nedaleko podzemního tunelu. Pokud by došlo k silné lokální bouři a přívalovým srážkám, bude Pokratický potok obohacený vodami i z této části kanalizace.

Litoměřická ortopedie vyhlásila zákaz návštěv. Kvůli respiračním onemocněním

Oficiálně je do litoměřického podzemí vstup jen do historických Radničních sklepů a pořádají se též exkurze do podzemí továrny Richard. Jenže Radniční sklep je aktuálně uzavřený a zájemci o prohlídku přístupných částí podzemní továrny se musí speciálně objednat.

Ne každé litoměřické podzemí je tedy volně přístupné. Dobrodružné výpravy na vlastní pěst však mohou skončit tragicky. V roce 2018 překvapil vodní příval dva milovníky geocachingu v Motolském tunelu v Praze, kde hledali ukryté „kešky“. Oba zemřeli.