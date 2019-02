Litoměřicko /INFOGRAFIKA/ - Největší přírůstek obyvatel na Litoměřicku minulý rok zaznamenal Kamýk. Počet lidí v obci se oproti roku 2018 zvýšil o 7,6 procenta. Naopak obyvatele okresu příliš nelákají Staňkovice, kde ubylo 5,3 procenta lidí.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Stále víc lidí láká život na vsi, a to někdy i v těch nejzapadlejších. Ve větších městech včetně toho okresního oproti tomu obyvatel spíše ubývá.

Celkem 12 lidí mělo loni podle údajů ministerstva vnitra přibýt v Kamýku. „Každý týden mi někdo volá, že tu chce bydlet,“ potvrzuje zájem o život „na kopečkách“ starosta Petr Soldatek. Rozvoj obce omezuje její položení v chráněné krajinné oblasti, i přesto se tu čas od času staví. Podle starosty bude v obci lidí reálně ještě víc než uváděných 170. Jsou mezi nimi ti, kteří celoročně žijí v chatách bez nahlášení trvalého bydliště v obci, a také rodiče, kteří jsou kvůli umístění dítěte ve škole a školce přihlášeni jinde, zejména v Litoměřicích.

Obyvatel přibývá i v nedaleké Hlinné, loni to byli čtyři lidé. Mezi těmi, kdo se sem v poslední době nastěhovali, je i Zuzana Pařízková. S manželem Martinem a malým Pepíkem se z Litoměřic přesunuli do místní části Tlučeň. „Manžel tam už dlouho předtím přestavoval baráček. V Litoměřicích bydlel v domě s rodiči a lákalo ho žít i s vlastní rodinou ve svém, moct pracovat v dílně a nemít hned za zdí sousedy,“ vysvětluje Zuzana, sama „holka z paneláku“.

Oba manželé mají řidičák, bez něj by to prý ani nešlo. „Zajíždění autobusů do malých obcí je problém v celé republice,“ připomíná Zuzana s tím, že skoro každodenní přesuny autem do města za nákupy nebo synovým vyžitím se jí někdy už zajídá. „Na druhou stranu ve vsi se ani venku o Pepíka nemusím bát, což je velké plus,“ uznává mladá žena z Tlučně.

Desítka lidí loni přibyla i v Miřejovicích, táhne to sem hlavně lidi ze sousedních Litoměřic. Podle starostky Zdeňky Vodolánové se v obci loni narodila čtyři miminka, jedni lidé koupili nemovitost a hlavně se tu přihlásili k trvalému bydlišti ti, kteří po několika letech stavby mohli zkolaudovat nový dům.

Ale nejen kopce působí v okresu jako magnet pro lidi, kteří chtějí nový start. Dobře je podle statistických údajů i v nížinách. Poloha nedaleko dálnice láká lidi do Přestavlk, kde je oproti loňsku o 12 lidí víc. Jsou mezi nimi i loni narozená dvojčátka. Relativní odstrčenost obce, kde před třemi roky dokončili kanalizaci, považuje starosta Petr Znamenáček za pozitivum. „Je tu klid,“ říká. I když tu má většina lidí auta, starosta chválí, že v obci často zastavuje autobus na lince Roudnice nad Labem Libochovice. Nedávná krize v krajské veřejné dopravě se prý Přestavlkům vyhnula.

Na tahu do Prahy jsou také Doksany, kde přibylo 22 lidí. „Lidé, kteří se sem stěhují, jsou tak půl napůl z okolí a z větší dálky,“ odhaduje starosta Jaroslav Joska. Do obce lákají několik let nové pozemky v její severní části. „Roste tam už třetí řada domů,“ konstatoval Joska.

Velký rozvojový potenciál mají do budoucna Vědomice u Roudnice nad Labem, kde loni přibylo osm lidí. Další jistě brzy přijdou. Obec s 950 obyvateli totiž nedávno nabídla 38 stavebních parcel.

Zatímco do obcí to lidi z větších měst táhne, tak Litoměřice, Lovosice, ale i Štětí a Terezín obyvatele ztrácejí, byť červená čísla zatím nejsou moc dramatická. Například Litoměřice meziročně přišly o 79 lidí, Terezín o 27, Štětí dokonce o 85. Úbytek se ale týká také některých menších obcí okresu. Statistika tak hovoří třeba o Libotenicích, Siřejovicích nebo Ctiněvsi.

Jedním z těch, kdo nedávno vyměnili bydliště z roudnického na pražské, je i 42letý grafický designér Karel. „Je pravda, že z Roudnice to do hlavního města není nijak daleko, já jsem chtěl být ale přímo v něm,“ popsal své pohnutky. Připouští však, že stěhování do menších obcí je trendem, který sleduje u svých známých podobného stáří v metropoli.