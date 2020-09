„Dobrý den, chtěla bych volit Trikolóru, jsem tady správně?“ S těmito slovy přišla k skupince lidí ukrývajících se před deštěm u ústecké obchodní zóny usměvavá blondýna. Sice pršelo, partu z krajské Trikolóry to ale v pátek 25. září odpoledne neodradilo od politické agitace před blížícími se volbami. S letáky a propagačními předměty nového hnutí na české politické scéně oslovovali lidi, kteří procházeli na prostranství mezi obchodním centrem Forum a kostelem se šikmou věží.

Zdroj: Deník„Nikdy k volbám nechodím a jsem na to hrdý,“ reagoval jeden z oslovených mužů. Letáky si nechtěl podobně jako on vzít každý, i tak se ale politikům podařilo jiné Ústečany oslovit, někdo se s nimi pustil i do delší řeči. Krajský lídr Trikolóry Radek Hoffmann je teď takhle mezi lidmi každodenně. A prý ho to baví.

S politiky se přišla pozdravit i jejich příznivkyně Jaroslava Pomejová. „Věřím jim. Potřebovalo by to tu nový vítr,“ řekla k Trikolóře Ústečanka. Dřív volila ODS, dnes to pokládá za špatnou volbu. „Jako každý druhý jsem věřila, že po roce 1989 se budeme mít konečně líp, že budeme konečně braní jako rovnocenní partneři se Západem,“ shrnula představy, ze kterých prý vystřízlivěla.

Reportér Deníku postupně navštíví předvolební mítinky uskupení kandidujících v krajských volbách. K pozvání na setkání lídrů politických subjektů jsme původně oslovili 9 námi vybraných uskupení.

Kritéria pro výběr jsme nastavili takto: účast v posledním krajském zastupitelstvu, nebo mít zastoupení v parlamentu. Kromě Pirátů jde o ANO, KSČM, ODS (jdou do voleb s KDU-ČSL), SPD, ČSSD, Lepší Sever, Starosty a nezávislé a TOP 09 pod hlavičkou koalice Spojenci pro kraj.

Vzhledem k aktuálnímu předvolebnímu průzkumu jsme se rozhodli k těmto subjektům připojit ještě Trikolóru a Severočechy, obě dvě partaje totiž mají velkou šanci uspět u voličů.

Následně porovnáme lídry stran v jejich vystupování, komunikaci s lidmi, oblékání a v dalších aspektech.

Do agitace se v pátek zapojil i předseda ústecké Trikolóry, 38letý zaměstnanec banky Tomáš Kunc. Dosud se do politiky nijak nezapojoval. „Jenom jsem nadával v hospodě nebo doma,“ ohlédl se. K vlastní angažovanosti ho prý pohnulo přesvědčení, že se v tuzemsku situace zhoršuje, u politiků se podle něj vytrácí zdravý rozum a řešení nepřicházejí. Trikolóra mu přijde jako správná konzervativní strana, jako prý byla dříve ODS.

Krajský lídr Hoffmann se teď napříč krajem vydává na podobnou kontaktní kampaň každý den. V uplynulých dnech byl třeba v Lounech, Litoměřicích, Kadani, Teplicích nebo Mostě. „Kdekoli, kam přijedeme, mám hrozně příjemný pocit z reakcí lidí,“ shrnul lídr, který v politice zatím aktivní nebyl. Oslovování lidí na ulici je pro něj tedy novinkou. „Já ale nemám ostych bavit se s nimi, ani oni, většinou jsme na podobné vlně. A jsem rád, že mi lidé dávají zpětnou vazbu, co prosazovat v Ústeckém kraji. To nejde načíst nikde na internetu,“ vylíčil lídr.

52letý Hoffmann žije v Lipně, malé obci na Lounsku, podniká v dopravě. Má už dospělou dceru a dvě vnučky. Do Ústí v pátek přijel ve sportovním, ostatně ke sportu má blízko: hraje florbal a létá letadlem. „Reakce máme pozitivní. Těch, co nás odmítnou, je zanedbatelné množství,“ popsal politik své zkušenosti z kontaktní kampaně. „Chci, aby se poměry v České republice změnily,“ vysvětlil, co ho přivedlo k politice. „Aby naše děti žily v tak krásné zemi jako dříve já. Svobodu po roce 1989 jsem vnímal velmi pozitivně. Teď mám ale pocit, že se to vrací někam jinam. Stát nebo Brusel se snaží pořád někam směřovat lidi, nařizovat jim nebo zakazovat,“ shrnul Hoffmann.