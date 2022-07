„Už jsem jim volal a nadával. Je tam prach, bordel, mě to vytáčí. Přitom lidé terorizovali mě jako betonárku. Co se tam děje, že je to děs. Slíbili, že jak splní termín na trati, dají to všechno do původního stavu,“ dodal podnikatel.

O situaci na cyklostezce, která není příjemná pro cyklisty, koloběžkáře ani maminky s kočárkem, už nyní ví a řeší ji se zhotovitelem modernizace trati i Správa železnic. „Požádali jsme ho o okamžitou nápravu stavu,“ vzkázal mluvčí Správy železnic Jan Nevola s tím, že způsob skladování materiálu je odpovědností zhotovitele, přesto se železničáři lidem za nepříjemnosti omlouvají.