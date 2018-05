FOTO: Litoměřice jsou počtvrté alchymistické

Ústecký kraj - Programy pro rodinu zažije Ústecký kraj během soboty či neděle, a to i nostalgické. Prohlédněte si fotogalerii z pátečního programu Alchymistických Litoměřic.

Akce pro pobavení i zamyšlení nabídne tento víkend v Ústeckém kraji. Kam vyrazit? Vyberte si z přehledu Deníku.

Od pátku do neděle se ve městě na soutoku Labe a Ohře koná čtvrtý ročník Alchymistických Litoměřic. Organizátoři chystají diskuse, workshopy i přednášky, vše na letošní téma, jímž je naplněný osobní a pracovní život. Nebude chybět vegetariánské jídlo a pití, počítá se s bohatou nabídkou aktivit pro nejmenší.

Hvězdou festivalu bude herec Jaroslav Dušek, představí se i zpěvák Tomáš Klus, Libor Malý, Veronika Vieweghová, Tomáš Hajzler, Lilia Khousnoutdinova a mnoho dalších zajímavých osobností.

Na Den otevřených dveří láká v sobotu Český rozhlas Sever v Ústí nad Labem. „Přijďte za námi do Wolfrumovy vily. Můžete se účastnit živého vysílání Písniček na přání s Mírou Tartárkem,“ zve ČRo Sever. Součástí Dne otevřených dveří je i minifestival v rozhlasové zahradě, kde vystoupí Black Horse, Petr Lüftner či Marcel Zmožek.

„Na Den otevřených dveří ČRo Sever se těším. Poprvé jsem tuto akci zažil už ve třinácti, odnesl jsem si nahrávku na kazetě, kdy jsem si prvně zkusil mluvit do mikrofonu. Poprvé tu vystoupím jako nový člen týmu ČRo Sever. Třeba se od posluchačů dočkám i kritiky, která mi pomůže se zlepšit. Práce moderátora a tvůrce mého nového pořadu Hudební hledání mě strašně baví,“ prozradil Lüftner.

Na své si na akci přijdou také děti. Odpoledne pro ně bude k dispozici skákací hrad a skluzavka, svezou se na koních i ponících, uvidí výcvik dravých ptáků, zasoutěží si o ceny. Vstup je zdarma.

ŠLECHTIČNA NA TRATI

Kulaté výročí oslaví příznivci železnice v sobotu 19. května. Připomenou si 160 let od zahájení provozu na Ústecko-teplické dráze. České dráhy vypraví zvláštní vlaky tažené parními lokomotivami Šlechtična a Štokr i muzeální elektrickou jednotkou „žabotlam“. Vlaky pojedou převážně na trase Ústí Teplice Most. „Lákadlem pro fanoušky železnice budou souběžné jízdy obou parních vlaků v některých mezistaničních úsecích,“ řekla mluvčí ČD Radka Pistoriusová.

Mimořádná věc pro fotografy se odehraje v úseku Ústí, hl. nádraží Teplice. Oba vlaky vyjedou v 9.45, do Teplic přijedou v 10.09. I odjezd do Bíliny je souběžný, a to v 11.14. Zde pojede rychlíková Šlechtična na plný výkon, v Bílině bude v 11.36. Štokr má příjezd 15 minut poté.