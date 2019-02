Litoměřicko - Přinášíme vám tipy, kam je možné o víkendu vyrazit v regionu.

Dračí lodě ve Štětí

Celkem 8 hodin napínavých bojů na Labi čeká účastníky i diváky sobotních závodů dračích lodí. Místem konání je areál Klubu vodních sportů ve Štětí. V 10 hodin odstartuje klání na trati 200 metrů, od 15.30 hodin pak na trati 1 000 metrů.

Bunkry podél Ohře

Na procházku po linii někdejšího prvorepublikového lehkého opevnění po pravém břehu Ohře zve v neděli 26. dubna libochovická knihovna. Sraz účastníků vycházky s výkladem je v 8.45 hodin na nádraží v Libochovicích nebo v 9.15 na okraji Levous.

Pouť v Počaplech

Letošní první jarní akci, pouť sv. Vojtěcha, podle vysvěcení zdejšího kostela, pořádá v sobotu 25. dubna osadní výbor Počaply a město Terezín. Akce začíná v 10 hodin na místním hřišti. Na účastníky čeká bohatý doprovodný program s hudbou, soutěžemi pro děti, jízdou v kočáře případně na vojenské technice.

Jdou na Helfenburk

Turistický oddíl mládeže Bobři z Úštěku pořádá během roku několik akcí na zřícenině hradu Helfenburk. V sobotu zvou veřejnost na osmikilometrový pochod na hrad. Zájemci vycházejí od 8 do 10.30 hodin od úštěcké radnice. Po cestě Ptačím dolem a v areálu hradu plní různé soutěže a ptákoviny.

Putování na Lovoš

Už 36. ročník Jarního putování okolím Lovoše pořádá tuto sobotu Klub českých turistů Lovosice. Start je od 7 do 10 hodin na náměstí v Lovosicích, odkud vás autobus dopraví do Kocourova. Odtud je na výběr ze 7 pěších tras. Cílem je vrchol Lovoše.

Kola v Litoměřicích

Centrum Litoměřic patří v sobotu 25. dubna především cyklistům. Na Mírovém náměstí, kde je start i cíl 9. ročníku Litoměřické dlažby, zahajují od 12.30 hodin dětské kategorie. Hlavní závod, zařazený do seriálu Král Středohoří, startuje v 15 hodin.

Závody na prknech

Štětský skatepark patří dnes celý den holkám i klukům, kteří předvedou, jak to umí na skateboardech. Registrace na 8. ročník závodů Refresh Contest začíná v 10 hodin, první závod odstartuje ve 13. Finále kategorie do 15 let začne v 15.30, dospělých pak v 17 hodin. Následovat bude soutěž o nejlepší trik a after party.