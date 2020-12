Objednávají se dokonce i lidé, kteří se u holiče zastaví maximálně jednou do roka. Například Adam Kašpárek z Krásného Března si obvykle oholí hlavu mašinkou a má klid. Teď ale chce trochu pomoci a zároveň vypadat dobře. „O Vánocích mi bude třicet, tak svěřím svůj vlas i vous profesionálovi. Kolegové v práci taky, jsou zarostlí jak pasáci koz,“ smál se.

Zastavit by se mohl například na ústecké Masarykově třídě v Pánském holičství Marie Vágnerové. Tam není potřeba se objednávat. „Ale čekáme pořádný zápřah stejně jako v první vlně na jaře. Fronta se táhla až na kruhovou křižovatku Pražačka. Otevřeno bude od šesti ráno do půl šesté večer, nic se nemá přehánět,“ myslí si kadeřnice Vágnerová.

To v Dámském kadeřnictví v ústecké ulici Hrnčířská je potřeba se objednat. I tak mají podle jedné ze tří provozovatelek Pavlíny Škultétyové do Vánoc pořadník téměř plný. „Budeme tu trávit celé dny, teď nejedeme na ranní a odpolední směny, budeme tu do večera. Kolegyně má malé dítě, tak je to pro ni komplikované,“ líčila.

Sama si prý nedovede představit, že by její život měl pokračovat podobným způsobem jako během pandemie. „Půl roku doma bez výdělku, půl roku dřít jak mezek. Když pak vidíte, jak v supermarketech mají lidi roušky pod nosem, jak se vláda neomezuje, ale normální lidi a malí živnostníci ano, je to k vzteku,“ zmínila.

Situace je obdobná i v pánském holičství Barber shop v Lounech u holiče Jakuba Špičky. „Čekáme, až se to ve čtvrtek spustí, máme plno na tři týdny dopředu. Já si ale nemyslím, že se to má přehánět, v noci nepojedeme. Otevřeno bude od 9 do 19 hodin,“ prohlásil.

Naopak Monika Tesařová, která provozuje kadeřnictví v děčínské Ruské ulici, bude muset pracovat i 14 hodin denně. „Máme do Vánoc narváno, dělám i o nedělích, musím nějak nahradit ztrátu a lidi mé služby potřebují. Doma už mám uklizeno, můžu jít makat,“ řekla.

Podobně plno má teplické Studio Pano kadeřnice Michaely Pecháčkové. „Já si myslím, že je to stejné všude. Umocňují to svátky. Bojím se, že v lednu bude zase zavřeno. Není to jednoduché, po vyučení nebude chtít nikdo dělat řemeslo po téhle smutné zkušenosti,“ dodala kadeřnice.