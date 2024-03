Dlouhou čeká radikální proměna. Ulice má lákat víc k posezení než k projetí

Lubomír Harrer, manžel Lucie, mě zavedl k zvláštnímu pracovišti se speciálním mycím boxem a několika přístroji. „Je tu generátor páry, který pomáhá otevírat vlasové vlákno tak, aby do něj všechny účinné látky pronikly co nejhlouběji,“ popsal Lubomír novou „hračičku“. Druhou mašinku pak představil jako generátor vysoce koncentrovaného kyslíku. „S jeho pomocí se zase daří vpravovat pečující séra do hlubších vrstev vlasové pokožky,“ dodává Lubomír.

Po chvíli dohadování s kolegou, kdo se „obětuje“, si sedám do křesla, které mne zakrátko samo položí do relaxační pozice. Fotograf Karel Pech se ujímá role dokumentátora. Lucie mi myje vlasy šamponem s Tea tree oil. Běžně by pustili relaxační hudbu, protože to má být i o prožitku. Ale chceme si povídat o tom, co se právě děje. Přesto zavírám oči a poddávám se masáži hlavy a Luciině péči. Tlakem prstů mi vtírá do vlasové pokožky vyživující přípravky pro podporu vitality a růstu kvalitních vlasů. V tu chvíli mě mycí box začíná masírovat také záda.

Cestou z wellness do kadeřnické sekce mi ještě Lubomír ukazuje, jak funguje trichologická stanice. Pod mikroskop položí vlas a na vedlejším počítači ukazuje, jak zjišťují kvalitu dobrého vlasového kořínku i vlasové pokožky. Potom už je čas na klasické kadeřnické křeslo, kde mě Lucie ostříhá – a manželka mě pak za sestřih doma pochválí.

Harrerovi do Čížkovic přišli z Prahy a kadeřnictví před 18 lety vybudovali od nuly. „Začínali jsme v přestavěné ložnici starého statku, když Lucce skončila mateřská a chtěla se vrátit k profesi,“ vzpomíná Lubomír s tím, že ale už tenkrát do podniku koupili levnější zámecký nábytek. „Ženy i muži mívají doma a v práci hodně naloženo. Tak si zaslouží péči i s troškou dostupného luxusu,“ vysvětlují. Dosud byla Lucie v kadeřnictví sama v 11hodinové pracovní době. Před třemi lety se k ní připojila dcera Elisabeth a před rokem i sám Lubomír, který se po 38 letech rozhodl odejít do svého profesního důchodu a začít pomáhat s rozvojem salonu. Ujal se péče o klienty ve vlasovém wellness a připravuje podmínky pro přibrání pár šikovných kadeřnic nebo kadeřníků.

Životní nabídku na vstup do HCF od prezidentky české sekce Petry Vavruškové přisuzuje Lucie celoživotnímu odbornému vzdělávání a asi i zjevnému uznání své poctivé práce v kadeřnickém řemesle od ostatních kadeřníků. „Bylo to nečekané překvapení. Nejdřív jsem řekla, že si to musím rozmyslet. Až manžel mi řekl: no jasně, že tam chceš bejt!“ směje se Lucie. HCF sdružuje nejlepší kadeřníky ze 40 zemí světa, kteří reprezentují nové trendy francouzského vysokého kadeřnického umění ve svých salonech a své znalosti předávají dalším kadeřníkům. Podle prezidenta HCF v Paříži Pascala Bizolona působí ve Francii řada špičkových kadeřníků právě na venkově. V Česku to zatím tak obvyklé není.

Podle Lubomíra je úspěch rodinného kadeřnického salonu v prostředí severočeského venkova krásným příkladem, že bez velkých vstupních investic a ze skromných podmínek lze uspět nejenom na lokální úrovni, ale i s přesahem bez hranic jak po stránce podnikání, tak i po stránce osobní kariéry. „Přijetí do HCF však Lucie nevnímá jako vrchol své třicetileté práce v oboru, ale jako nesmírnou čest. Se skromností jí vlastní se cítí na novém začátku s velkou zodpovědností, aby ve své nové roli obstála se ctí,“ upozorňuje Lubomír.

A jak to cítí sama Lucie? „Miluji svoji práci. Je náročná fyzicky i psychicky, ale krásná a stále se proměňující. Všichni z rodiny do své práce dáváme svá srdce a myslím, že to je tou hlavní ingrediencí úspěchu u klientely našeho salonu, jehož dveře máme otevřeny všem bez rozdílu,“ říká Lucie.

