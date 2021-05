Na zhruba deset metrů vysoký smrk ztepilý upozornil jeden z obyvatel ulice Ondřej Lamper. Má totiž obavy, že v případě pádu může dřevina zasáhnout právě trakční vedení a přilehlou železnici. „Nejdříve jsem se obrátil na vlastníka stromu, kterým je městský úřad. Ten si nechal provést dendrologický průzkum s tím výsledkem, že strom je zdravý a není potřeba ho kácet,“ řekl Lamper. S tímto rozhodnutím se ale Lovosičan nespokojil a rozhodl se kontaktovat Drážní úřad, aby věc posoudil.

„Nejsem zastáncem kácení zdravých stromů, ale když vidím, co konkrétně s tímto smrkem dělají poryvy větru během zimních vichřic nebo letních bouřek, mám vždy obavy, že se zlomí. Pádem ohrožuje nejenom provoz na dráze, ale také přilehlé stavby a lidi, kteří se tu pohybují,“ poukázal Ondřej Lamper a dodal, že smrk každým rokem o několik centimetrů povyroste.

Po oznámení se inspektoři z Drážního úřadu na místo přijeli podívat. Po šetření nakonec Drážní úřad nakázal, že strom je nutné odstranit. V rozhodnutí z konce letošního ledna adresovanému lovosickému městskému úřadu mimo jiné stojí vysvětlení, že smrk se nachází v dopadové vzdálenosti na trakční vedení a na přilehlou železniční trať.

„Vlastník dřeviny neprodleně zajistí provedení takových opatření, aby objekt neohrožoval dráhu, drážní dopravu a cestující,“ napsal Drážní úřad v rozhodnutí a požadoval pokácení stromu nejpozději do konce letošního února.



To se ale nestalo a městský úřad v Lovosicích se proti tomu odvolal. Vedoucí odboru životního prostředí Vojtěch Hamerník Deníku sdělil, že rozhodnutí, na jehož základě by bylo město nuceno konat, tedy dosud není pravomocné. „Město samo jako vlastník dřeviny není toho názoru, že by ohrožovala provoz na železnici,“ uvedl Hamerník.



Odvolání města potvrdila i mluvčí Drážního úřadu Pavlína Straková. „Vydané rozhodnutí o nařízení odstranění zdroje ohrožení dráhy v podobě vzrostlého smrku na pozemku číslo 207 v ulici Karla Maličkého v Lovosicích bylo napadeno odvoláním Města Lovosice. Odvolání v současné době řeší Ministerstvo dopravy v odvolacím řízení, čekáme tedy na jeho rozhodnutí,“ informovala Straková.

Podle mluvčího Ministerstva dopravy Františka Jemelky resort jako odvolací správní orgán věc nyní posoudí. „Rozhodneme v nejbližší době,“ vzkázal mluvčí.