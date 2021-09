O dřevo z pokácených stromů projevilo zájem 140 lidí, kteří si ho budou následně odvážet. „Město již zadalo zpracování studie ozelenění pro celou Mostnou horu. Výsadba by měla probíhat postupně v průběhu několika následujících let,“ informoval Pavel Gryndler, vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.