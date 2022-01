Takzvaná mýtní těžba, kdy byla vykáceno více stromů, byla provedena podle doporučení platných lesních hospodářských osnov. Lokalita bude nejpozději do dvou let opět zalesněná. „Proto apelujeme na zahrádkáře, aby do tohoto společného veřejného prostoru ze svých pozemků nevyhazovali spadané listí a další materiál,“ doplnil Vancl.