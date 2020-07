Na Městském úřadu Třebenice se vracejí k povinnosti používání ochranných prostředků dýchacích cest.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Bílek

Třebenice to s platností od středy 29. července oznámily na svém webu s tím, že opatření platí pro vnitřní prostory úřadu, a to až do odvolání. Každý návštěvník tedy musí být vybaven rouškou, šátkem nebo podobnou pomůckou, zakrývající ústa a nos.