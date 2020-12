Pro osamělé nebo starší lidi bývá konec roku obecně náročnější. Je to tentokrát, i s ohledem na to, co nás letos potkalo, horší než v uplynulých letech?

Ano, je větší potřeba si povídat, je větší touha po rozhovoru. Uvědomuji si, že jsem se stal farářem na telefonu. Pro mne je to věc nová, protože jsem vždy považoval telefonní hovor v porovnání s návštěvou nebo setkáním na faře za méně hodnotný. Zjišťuji ale, že se to nahrazuje právě pomocí hovorů. Buď lidé volají mně, nebo já jim.

Tomáš Matějovský

Padesát pět let, narozen v Praze. Je farářem Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Děčíně (ČCE) od roku 2013. Je absolventem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a seniorem Ústeckého seniorátu ČCE (od roku 2017), v minulosti byl farářem v Libici nad Cidlinou (1989 – 1998) a farářem a seniorem v Jablonci nad Nisou (1998 – 2013). V Děčíně pořádá takzvané happy hours – speciální prohlídky evangelického kostela na Teplické ulici.

Co lidem doporučujete, aby se jim podařilo co nejsnáze projít Vánoci a koncem roku, aby to pro ně nebylo tak těžké?

Radím jim, aby co nejvíce využívali technologie, které dnes umožňují bez problémů nejen přenos hlasu, ale i obrazu, takže se mohou navzájem vidět. Volat známým, přátelům. Nebát se toho, že budu někoho rušit, protože si myslím, že se v tomto období nechá hodně lidí rádo vyrušit. Pokud si sami neporadí třeba s instalací nebo ovládáním počítače, nebát se vyhledat někoho, kdo jim poradí a pomůže, jak se připojit.

Vánoce jsou časem, kdy se lidé mohou zpomalit. Letos jsme ale zpomalení prakticky celý rok. Jaký může tento rok mít dopady?

Nejsem ekonom, abych komentoval ekonomickou stránku věci, ale to si asi umíme spočítat každý. Nejede to tak, jak by mělo, takže se to nějak určitě projeví. Vztahově a vnitřně jsme zpomalení, ale určitě nejsme vyklidnění, protože neustále čelíme nejistotám, které jsou nové. Za posledních několik desetiletí jsme si zvykli na to, že všechno má řád a pořádek. To se nyní v samém jádru zpochybňuje, když nevíte, jestli za tři dny budete moci třeba jet na návštěvu ke svým příbuzným. To je něco, co vás vnitřně zasahuje na těch nejcitlivějších místech. Dopad tohoto roku a doby, která ještě přijde, bude těžký právě v hledání vnitřní rovnováhy. Najít i v nejisté době vnitřní jistotu, na které mohu stavět výhled na zítra, na příští týden, na příští rok.

Na čem by se ty výhledy měly stavět?

Na tom, co vydrží i tu nejistotu. Myslím si, že je to hloubka vztahu. Co to je? To je pravdivost vztahů mezi lidmi a třeba se podělit o své strachy a radosti. Očekávat to od druhých, ale hlavně jim to i umožnit. Podle mne je to obrovská příležitost v rodinách, protože si lidé mohou uvědomit, co je špatně a mohou na tom zapracovat, aby tu současnou nedobrou situaci přežili a zvládli jako rodina. Nyní se potřebujeme navzájem mnohem víc než kdy jindy. Potřebnost zdravých vztahů tu byla kdysi v minulosti, kdy jsme čelili nejrůznějším těžkostem. Ať už přicházejícím z přírody nebo společenským tlakům a změnám. Když si promítneme minulé století, byla to celá řada změn. Nyní, v době relativního klidu, jsme si zvykli, že si vystačíme sami, maximálně s partnerkou nebo partnerem. To je ale málo. Naši předci těch mezilidských vztahů udržovali mnohem víc a udržovali je aktivně. Je potřeba žít v širší komunitě, než je jen rodina. V komunitě obce nebo zájmovou komunitou, ať je to církev, sokol nebo skaut. To dává lidem kolektivní jistotu, která v té objektivní nejistotě panuje.

Nesouvisí s tím i to, že se lidé méně dělí o radosti, ale i o smutky?

Spousty dobrých a osvědčených věcí jsme se vzdali. Ekonomická úspěšnost posledních dvaceti let nás ubezpečovala v tom, že všechno zvládneme sami, že to dáme. Protože si dokážeme vydělat, dokážeme si zajistit bydlení, dokážeme si zajistit i zábavu. Můžeme si spoustu věcí. Podle mne jsme ale zapomněli právě na ty vztahy, což se nyní ukazuje jako obrovský hendikep. Na to, co se na nás nyní valí, je o samotě potřeba hodně sil. A není divu, že je nemáme.

Není to tím, že dnes je neúspěch nebo problém mnohdy brán jako osobní selhání a lidé se za to stydí?

To souvisí s tím, že základní model je, že já na to mám. Nejen finančně, ale já si svůj život mohu řídit sám. Prostě zvládnu to. Jakmile to nezvládnu, je něco špatně. Ale protože to chci zvládnout sám.

Jak budete letos fungovat o Vánocích?

Na Štědrý den u nás v kostele býval koncert Hudba lidem dobré vůle, což byl u nás jediný program na Štědrý den, protože půlnoční mši nemáme. Letos jsme koncert bohužel museli zrušit, protože jsme si neuměli představit, že by jej bylo možné za těchto podmínek realizovat. Místo toho máme otevřený kostel, kde je vystavený betlém ze šustí. Bude tak možné přijít a v klidu a tichu chvíli spočinout. Potom máme bohoslužbu na Boží hod. Problém je v tom, že vláda poměrně často mění pravidla pro jejich pořádání.

Jak se s takovými omezeními při bohoslužbách, kdy do kostela smí jen omezený počet lidí, vypořádáte?

Častým změnám a nejistotě se snažíme čelit tím, že přenášíme bohoslužby přes youtube. S tím jsme začali již na jaře, kdy jsme museli zprovoznit online bohoslužby z týdne na týden. V kostele jsme byli jen tři lidé, postupně jsme se přizpůsobili podmínkám, kdy lidé opět mohli do kostela. Bohoslužby, které pravidelně sleduje při přímém přenosu okolo 20 – 25 lidí, jsme ale přenášeli i přes léto, kdy bylo o něco volněji. Paradoxně přijde víc lidí na online bohoslužbu než na tu v kostele. Spousta lidí do kostela nepřijde, protože z nějakého důvodu nemohu, další se bojí nákazy. Na youtubu pak necháváme jen kázání, protože si myslím, že by lidé stejně přeskakovali některé části.