Jejich oporu poznaly už 11letá Martinka s akutní leukémií, osmiletá Nikolka s lymfomem nebo šestiletá Zuzanka s nádorem měkkého patra a nadledviny. Příběhy osmi desítek dalších dětí i jejich učitelů jógy se psaly a nadále píšou také v Litoměřicích.

Onkologicky nemocné děti většinou nemůžou do kolektivu. Lektoři speciálně vyškolení v nemocnici na Motole za nimi zpravidla chodí domů. Snaží se přitom nejen o to, aby měla nemocná dítka dost pohybu, ale aby i správně dýchala a dostávala se do kondice i harmonie.

„Omezení během onkologické léčby je různé, někdy se děti nechtějí vůbec pohybovat, protože mají oslabený organismus,“ popisuje jedna z lektorek Malé jógy, Litoměřičanka Marta Foudová. Lektoři podle ní pomáhají vážně nemocným dětem a jejich rodinám také psychicky. „Přinášejí jim něco nového, jiného, trochu radosti do života,“ je přesvědčena.

Rodačka z Roudnice nad Labem a maminka dvou dětí pracovala zatím s jednou onkologicky nemocnou holčičkou v Litoměřicích. Ta je dnes vyléčená i zotavená z léčby a jógu už cvičí v kolektivu dalších zdravých dětí.

Vedle Marty Foudové nabízí Malou jógu v Litoměřicích také lektorka Petra Rýslerová, která v současnosti dochází do rodiny pětileté onkologicky nemocné holčičky. Jóga s dětmi s vážnou nemocí je obohacující i pro samotné lektory.

„Z každého setkání může vzniknout příběh. A záleží jen na nás, jestli se bude psát dál,“ říká předsedkyně Malé jógy a lékařka Aneta Sládková Králová. Spolu s ředitelkou České asociace dětské jógy (ČADJ) Hankou Luhanovou představují Malou jógu jako komplexní cvičení, které pomáhá rozvíjet nejen fyzickou kondici a svalovou sílu dětí, ale také jejich koordinaci, stabilitu a smyslové vnímání. „Je prospěšné dechovým, trávicím a vylučovacím funkcím organismu,“ přibližují zakladatelky Malé jógy.

Nadšenci z ČADJ a kliniky Rehabilitace a tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice Motol zajišťují pro nemocné kluky a holky plné vybavení pro cvičení jako podložky, pásky nebo meditační polštářky a deset lekcí zdarma. Pokud by o to všechno měli místní rodiče onkologicky nemocných dětí zájem, nemají váhat oslovit litoměřické lektorky, které mají sídlo ve zdejším jógovém studiu Na Pahorku, nebo se mohou do projektu zapojit prostřednictvím kontaktů na stránkách malajoga.com. Nebudou první ani poslední, Malou jógou prošlo jen od února 2016 do července 2019 celkem 79 dětí z více než 50 měst celé ČR, z toho pět jich bylo z Ústeckého kraje.

Zatímco jóga pro onkologicky nemocné děti je relativní novinkou, jóga pro zdravé děti nic nového pod sluncem není. „Jde vlastně o hru s dětmi s pomocí jógových pozic, takzvaných ásan, aby se ratolesti naučily správně dýchat a koordinovat pohyb,“ vysvětluje Marta Foudová. K józe do studia Na Pahorku hlásí rodiče dítka od 5 do 8 let, o další věkové kategorie zatím není zájem. Jinak však jógu praktikují děti různých věkových kategorií od 3 let až po teenagery. Ty nejmenší se základům jógy učí také prostřednictvím napodobování zvířátek jako pes, had nebo tygr.

V Litoměřicích je jóga populární i mezi dospělými. Kromě lektorek zmíněného studia ji učí jiní cvičitelé také v dalších prostorech, například Jitka Wangle v budově Českého Červeného kříže v Tylově ulici. Ve městě jsou tak jistě stovky lidí nakloněných tomuto druhu relaxace a cvičení. I díky tomu mohlo studio Na Pahorku v létě zorganizovat už druhý ročník festivalu jógy Litoměřické ÓM ve zdejším parku Václava Havla.