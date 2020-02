Na výstavišti Zahrada Čech probíhá od čtvrtka Zimní výstava zvířat. Pořádají ji chovatelé ze Žitenic a Litoměřic. Předseda organizace Jiří Andrle v rozhovoru přiblížil, na jaká zvířata se návštěvníci mohou těšit a také, co chovatelství obnáší.

Od 6. do 8. února probíhá v Litoměřicích tradiční chovatelská výstava. Jaká zvířata na ní lidé uvidí?

Návštěvníci uvidí na Zahradě Čech spoustu zvířat a to králíky, drůbež, holuby (tato zvířata se budou posuzovat odbornými posuzovateli ve čtvrtek), dále exotické ptactvo, okrasnou vodní drůbež, nutrie, kočky, akvarijní rybičky, terarijní zvířata. Ve venkovních prostorách budou ovce, kozy, ukázka dravců, ukázka práce záchranářských psů. V sobotu budou ještě vystavena morčata, také se budou posuzovat. Za zmínku ještě stojí psí agility, dogdancing a králičí hop. Dohromady bude k vidění přibližně 1500 zvířat.

Kolik vystavuje chovatelů?

Zvířata vystavuje 150 chovatelů, z různých okresů a krajů naší republiky, například z okresů Teplice, Louny, Ústí nad Labem, Děčín, Česká Lípa, Liberec nebo Mělník.

Výstava má i mezinárodní účast, z jakých dalších zemí se chovatelé do Litoměřic sjeli?

Králíky, drůbež a holubi k nám na výstavu přihlásili chovatelé z Německa, především z družební organizace ze Sebnitz.

Součástí programu výstavy je také projekt Děti a zvířata. Z názvu je patrné, že je určená pro děti, co se tam všechno dozví?

Chceme děti a mládež informovat o způsobu chovu zvířat, historii chovu, o pečování zvířat. Uvidí přehlídku několika plemen a barevných rázů drobných hospodářských zvířat. Věříme, že u nich vyvoláme zájem o zvířata, o přírodu, chovatelskou činnost, v neposlední řadě si je budou moci „osahat“. Bude tam další doprovodný program, například hudební a divadelní program, různé soutěže a dílničky.



Po kolikáté se zimní výstava na výstavišti v Litoměřicích koná?

Letos to bude v pořadí již pátá výstava.



Neohrozí výstavu ptačí chřipka, která se v polovině ledna v ČR objevila?

Pevně věřím, že neohrozí. Ale může se stát cokoliv. Byla by to pro nás velká rána, vždyť veškeré výstavní klece a voliéry jsou pro drůbež a holuby připravené.



Jste předsedou Českého svazu chovatelů Litoměřice -Žitenice. Jak dlouho už tuto funkci vykonáváte a co to obnáší?

Funkci předsedy jsem začal poprvé vykonávat v roce 1996. Funkci zastávám dosud, ale s menšími přestávkami, kdy jsem v organizaci zastával jiné funkce. Když se dělá naplno, je taková funkce určitě náročná zejména na čas. Ale s tím už jsem do toho šel a nepatřím mezi funkcionáře, který by chtěl funkce vykonávat jen symbolicky. Prostě se snažím být aktivní a vykonávat funkci zodpovědně. Zda tomu tak je, nechám na hodnocení jiných. Samozřejmě je důležité i rodinné zázemí a za to děkuji rodičům.

Kolik máte v současné době členů?

V současné době máme dvacet členů, z toho dva mladé chovatele.

Byly doby, kdy vás bylo více?

Takové doby byly, zejména do sametové revoluce, kdy ve spolcích byli členové jen kvůli výhodám spojených s levnějším krmením od svazu. Ale iv poslední době nás bylo více. Ale zavedli jsme určitá pravidla a podmínky spojené s aktivitou a někteří co je nesplnili, tak raději odešli.



Hlásí se vám mladí lidé či mládež?

Bohužel velmi málo, a nebo vydrží jen krátkodobě.



Čím si nezájem mladých o chovatelství vysvětlujete?

Je to zřejmě tou uspěchanou a přetechnizovanou dobou. Ale také je důležité, k čemu děti vedou rodiče, prostě musí být podpora v rodině. Samozřejmě to obnáší dosti volného času, pravidelná péče o zvířata, ale i ekonomická stránka není zanedbatelná.



Pokud by se někdo chtěl ke svazu přidat, co pro to musí udělat?

Každý by měl před podáním přihlášky pečlivě zvážit, zda skutečně bude přínosem pro organizaci a nehledat v tom ekonomický přínos. Jsme aktivní, a proto chceme, aby i členové se aktivně zapojovali do činnosti spolku. Samozřejmě v začátcích novým členům rádi pomůžeme, poradíme. Přihláška je k dispozici na www.cschzitenice.wbs.cz.



Má členství ve svazu pro chovatele nějaké výhody?

Spíše jde o to, že člověk pozná nové chovatele, lidi se stejnou zálibou, se kterými si může vyměnit zkušenosti, názory z chovu zvířat, pomůže při pořádání výstav apod. Ale klidně může najít skutečné přátele. Hlavně zatím nehledat finanční výhody.

Jaká zvířata členové vaší organizace chovají?

Nejvíce naši členové chovají králíky, drůbež, holuby a exotické ptactvo. Nově jsme přijali chovatelky, které se věnují králičímu hopu. což je skákání králíků přes překážky. Ten bude také k vidění na připravované únorové výstavě.



Kolik výstav ročně pořádáte?

Pořádáme dvě velké výstavy a to v únoru v Litoměřicích na Zahradě Čech a v srpnu v areálu v Žitenicích, kde pořádáme Okresní výstavu mladých králíků spojenou s výstavou drůbeže, holubů, okrasného ptactva a morčat. V průběhu roku dále zajišťujeme přibližně pět propagačních expozic zvířat, navštěvujeme školky a sociální zařízení.



Vy sám jste nadšený chovatel. Prozradíte, jaká zvířata chováte a v jakém počtu?

Jsem chovatelem králíků plemene německý obrovitý strakáč. Ti mají v dospělosti váhu šest kilogramů a více. Dále mám také drůbež, konkrétně australky černé a okrasné ptactvo, například výstavní andulky, kanáry. Dohromady mám 60 zvířat.



Kdy jste s chovem drobných zvířat začal?

K chovatelství jsem měl blízko již od raného dětství a to díky otci, který byl ve spolku a u nás doma se celá léta chovala a chovají čistokrevná zvířata. Jako mladý chovatel jsem se těšil na výstavu, na které jsem pomáhal například s krmením zvířat a při posuzování zvířat. Svoje první zvířata jsem měl tuším v roce 1991.

Co je na chovatelství v dnešní době nejobtížnější?

Najít opravdu zapálené chovatele, kteří udělají maximum pro společnou věc, kteří jsou ochotni obětovat spoustu volného času, někdy i na úkor rodiny. Děláme náročné akce, a k tomu je právě zapotřebí velké odhodlání členské základny. Někdy není jednoduché najít společnou řeč pro společné cíle.

