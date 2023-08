/FOTO, VIDEO/ Není to nic pro gurmány, školní strava přesto v Litoměřicích denně láká stovky lidí. Podobné možnosti jsou i v Lovosicích a Roudnici.

Zájem o školní stravování mezi veřejností v Litoměřicích pomalu roste | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Bistro na náměstí, RoBo, Pekařka, vývařovna v OC Na Soutoku v Litoměřicích. V Lovosicích Rakev, v Roudnici masna na Třídě T. G. Masaryka. To jsou jen některé z tipů našich čtenářů na podniky ve větších městech regionu, kde se lze momentálně stále levně a dobře najíst. Další tipy lze nalézt na našem Facebooku.

Ceny jídel v denních menu těchto podniků se většinou pohybují do 150 korun. Ještě levnější a v kvalitě časem prověřenou variantu představují v okrese školní jídelny, které částečně vaří také pro veřejnost. Trend obliby tohoto druhu stravování je nejsilnější v Litoměřicích, kde nadále roste. Zdejší Centrální školní jídelna (CŠJ) má ve městě hned několik výdejen, kde se kromě tisíců žáků a studentů denně nasytí až tisíc dospělých.

Výdejna u Máchových schodů láká na levné obědy v samém centru Litoměřic. Jídávají tam i postarší manželé Radimští. „Jdeme sem, když se mi buď nechce vařit, nebo na to není čas. Nebo když mě zaujme, co je zrovna na lístku,“ prozradila Eva Radimská. Jistě jí tu i chutná, jinak by se nevracela. Tak jako řada dalších strávníků, celkem 180 až 260 denně.

Stovky dalších lidí za den navštíví další výdejny CŠJ ve městě. „Jsme spokojení, můžeme si vybrat, na co máme chuť,“ říká k rozhodnutí chodit na obědy do CŠJ seniorka, která spolu s manželem v jednom ze srpnových dní utratili za dva obědy včetně polévky a kompotu dvě stovky. „Když půjdete do hospody, dáte přes dvě stě korun za jednoho,“ připomněla paní Eva.

Veřejnost se může v CŠJ k obědům zaregistrovat podobně, jako to dělají žáci a studenti místních školních zařízení. A pro přihlášené z toho plynou některé výhody. Lidé sem nicméně můžou přijít i „z ulice“, prostě když si vzpomenou, nebo když jdou okolo. Za oběd zaplatí kartou či hotově. „Je to tam dobré, ale pořád jsou to chuťově jídla hlavně pro děti,“ poznamenal k obědům z CŠJ jeden z Litoměřičanů.

Rozhodujícím kritériem pro to jít se najíst do CŠJ je jistě spíše cena. Gurmáni, kteří nemají hluboko do kapsy, míří jinam. A v CŠJ je i další omezení - vyhrazená časová okna, aby fronty zájemců z řad veřejnosti nekolidovaly s primárními „klienty“, žáky a studenty. Ve většině provozoven jde o čas od 10.45 do 12.00 hodin. Na Máchových schodech je okénko do 11.45 a pak ještě od 12.30 do 13.00 hodin. Na druhou stranu kdo je třeba zvyklý jíst později, může si jídlo odnést s sebou.

Cena hlavního jídla pro veřejnost v CŠJ je 83 korun, 95 korun stojí kompletní menu. „Cenu produktů dokážeme snížit tím, že vaříme velké množství jídel,“ vysvětlil ředitel CŠJ Martin Mudra. Zisk městské příspěvkovky za obědy pro veřejnost navíc „centrálce“ pomáhá částečně pokrýt náklady na zaměstnance i na provoz včetně nákupu nových zařízení a inovací. Teď, v době popandemické, válečné a inflační, zájem o tuto službu stoupá, ale zatím jen v řádu procent. Přesněji evidují oproti loňsku asi 10procentní nárůst zájmu.

V jiných městech regionu je běžné, že se také veřejnost může stravovat ve školních jídelnách. Ale není to tam zdaleka tak rozšířené jako v Litoměřicích. V Lovosicích služby školní jídelny podle její vedoucí Jany Dreieckerové využívají hlavně senioři. A nijak masově. Nesleduje ani nějaký skok v zájmu o služby.

V Roudnici nad Labem, jak informoval mluvčí radnice Jan Vancl, stravování v jedné škole pro veřejnost zrušili, je zde ale možnost jíst ještě v jiné škole a také na učilišti.

Výjimečnost litoměřické CŠJ potvrzuje Martin Mudra. „My jsme obrovští, máme výdejnu i v centru města, tak pochytáváme i zaměstnance kanceláří a menších firem,“ uvedl ředitel.