Ježíškova vnoučata nadělují dárky pacientům nemocnice

Litoměřice - Do dobročinné akce se zapojilo i oddělení litoměřické LDN.

Akce Ježíškova vnoučata dělá radost seniorům po celé republice.Foto: Deník / Redakce

Sedmdesátiletý Petr si moc přál tablet na zpříjemnění pobytu na LDN. Paní Anna, která za dva roky oslaví 90 let, zase chtěla kosmetický balíček. 71letý František prosil o přehrávač audioknih, přichází totiž postupně o zrak. Mezi dalšími přáními byla i mrkací panenka. Po ní toužila ve věku 96 let paní Marie. Díky projektu Českého rozhlasu nazvaného Ježíškova vnoučata se jim přání splnila.

Projekt vznikl loni. Pomáhá osamoceným lidem v domovech nebo nemocnicích splnit to, co chtějí. V rozsáhlé dobročinné akci, kde přání plní z vlastní kapsy dobrovolní dárci, letos pomáhá i oddělení LDN litoměřické nemocnice. „V letošním roce se naše nemocnice do projektu zapojila a už několik pacientů našich lůžek dlouhodobě nemocných bylo v rámci projektu obdarováno,“ potvrdila Naděžda Křečková z litoměřické nemocnice.

Nápad na zapojení vznikl v hlavě sociální pracovnice Andrey Fialové. „Velmi mě překvapilo, že se přání našich pacientů rozebrala během několika minut po zadání do systému,“ neskrývala radost Fialová.

Lidé splnili vánoční přání 15 pacientům. „Jsou velmi různorodá. Objevil se mezi nimi jak telefon pro seniory, tablet, tak i třeba župan, balíček kosmetiky nebo sladkosti,“ přiblížila touhy seniorů Fialová. Všechna přání jim dobrovolní dárci splnili během několika málo dní. Někteří je poslali poštou, jiní je chtěli předat osobně.

Do projektu se zapojila i Veronika Smetanová z Lovosic. „Myšlenka mě nadchla. Myslím si, že se na seniory v dnešní době často zapomíná, přitom jsou to právě oni, kdo si zaslouží pozornost, úctu a respekt, a to nejen o Vánocích,“ míní Smetanová.

Rozhodla se splnit přání paní Ireně z Domova důchodců Sušice, která chtěla lampičku na noční stolek. „Vzhledem k tomu, že jsem studentka, nemohla jsem si dovolit pořídit dražší dárek, ale Vánoce přeci nejsou jen o financích,“ řekla Smetanová. Dárek se chystá donést na sběrné místo do Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem, kde ho zkontrolují, zabalí a poputuje k paní Ireně.

Během loňských Vánoc se skupině dobrovolníků, nadšenců a přátel podařilo splnit zhruba 600 vánočních přání. V letošním roce je jich v tuto chvíli přes 11 tisíc a stále přibývají. Zapojit se můžete i vy na stránce www.jeziskovavnoucata.cz.