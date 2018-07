Jezero Chmelař zamořily sinice. Hygienici vyhlásili zákaz koupání

Úštěk - Letní idylka u Chmelaře pro mnohé lidi skončila. Ten kdo nechce riskovat zdravotní potíže, měl by se podle hygieniků vodě v úštěckém jezeře raději vyhnout.

Prázdniny nejsou ani v polovině a voda v jezeře Chmelař v Úštěku už je podle hygieniků pro koupání tabu. Při posledním měření kvality vody tam objevili sinice, jejichž počet překročil limit třetího stupně a vyhlásili proto zákaz koupání. Osvěžení v takové vodě může i otrlým způsobit zdravotní potíže.

Potvrzuje to ředitelka krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem Lenka Šimůnková „Pokud se člověk v takové vodě jen vykoupe, hrozí mu vyrážka. Horší je to u malých dětí, které se při koupání často vody napijí. Sinice mají toxický účinek, což může při požití vody způsobit například nevolnost, zvracení, průjem, bolesti hlavy a v krajním případě poškození jater,“ popsala hygienička a dodala, že sinice v úštěckém jezeře může zastavit až chladnější a deštivé počasí.

To ale podle předpovědi meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu v nejbližších dnech na Litoměřicko přijít nemá.

I přes všudypřítomná oznámení o zákazu koupání vyvěšená po celé hlavní pláži, se v pátek 20. července několik lidí do vody odvážilo. Byly mezi nimi hlavně děti, které v horkém dnu cachtání ve vodě neodolaly. „O zákazu víme, už jsme to četli. Co máme dělat, jsme tu na dovolené. Jako malí jsme se taky koupali ve venkovských rybnících a i když byly špinavé, nic nám nikdy nebylo,“ řekla jedna z babiček dohlížejících na pláži na vnoučata.

„Voda v jezeře nebyla úplně dobrá ani na začátku sezóny. Já se tam letos koupal jen několikrát, ale teď bych do toho už nevlezl, ta voda je na první pohled zelená. Chodíme na zadní pláž se psem, ale ani toho zatím do vody raději nepustíme,“ reagoval zase Jan z Úštěka.

Do kempů míří na prázdniny mnoho lidí

I když hygiena vyhlásila zákaz koupání, není povinna dohlížet na jeho dodržování. Záleží na rozhodnutí každého člověka, zda informaci vezme na vědomí a bude zákaz respektovat, nebo nebude.

V okolí Chmelaře je také několik kempů, které jsou oblíbeným prázdninovým cílem mnoha lidí. Jeden z provozovatelů kempu poblíž hlavní pláže Miroslav Suchý Deníku potvrdil, že ubytovaní lidé situaci přijali s nadhledem. „Dovolená u Chmelaře není jen o koupání, je tu dost i dalšího vyžití. Nezaznamenal jsem, že by lidé kvůli sinicím v jezeře rušili dovolenou. Byl jsem obejít pláž a viděl jsem, že se tam spousta lidí koupe,“ uvedl Miroslav Suchý.

Jeden z kempů provozuje také město Úštěk, tomu patří i hlavní pláž a pozemky okolo ní. Starosta Úštěka Pavel Kundrát, ze situace nadšený není.

„Do budoucna uvažujeme, že bychom využili metodu na bázi ultrazvukových vln. Na hladině by byla dvě plouvocí mola s tímto zařízením, které způsobí narušení sinic. Ty potom klesnou ke dnu a případně odumírají nedostatkem světla. Metodu nyní zkoušejí na Třeboňsku, uvidíme jak se osvědčí tam,“ popsal Kundrát s tím, že na kvatilu vody má vliv také absence kanalizace na Habřiňské stráni. Ta se rozkládá na západ od jezera a stojí tam velké množství rekreačních chat.

Čím jsou sinice nebezpečné Sinice produkují jedy - toxiny. Podle toho, kolik a jakých toxinů se do těla dostane, se liší i projevy. Spektrum obtíží sahá od lehké otravy, projevující se střevními a žaludečními potížemi, přes bolesti hlavy až po vážnější jaterní problémy. Ale vyskytly se také případy úhynu zvířat, která pila vodu obsahující sinice.



Riziko se zvyšuje u dětí, které vody při koupání vypijí zpravidla více. Sinice obsahují také látky, které způsobují alergie. U koupajícího se člověka se podle toho, jak je citlivý a jak dlouho ve vodě pobývá, mohou objevit vyrážky, zarudlé oči, rýma, ekzém. Alergické reakce mohou ale vyvolat i některé řasy. Obtíže jsou často ještě zhoršovány osluněním.

Zdroj: ulekare.cz