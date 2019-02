Jak najít tu pravou lásku? Zkusit můžete speed dating neboli „rychlorande“, při němž se poznávají nezadaní lidé. Na sto případů, kdy seznámení na akcích jeho agentury skončilo svatbou, si vzpomíná Liberečan Samuel Veselý ze Sbližujeme.cz. Agentura v uplynulých letech pořádala akce i na Litoměřicku.

„Měli jsme speed dating v jedné restauraci v Litoměřicích, který jsem sám moderoval, a v Country stodole v Hoštce,“ ohlíží se Veselý.

V branži je dlouho a často se setkává s nekalou konkurencí. „Na speed dating nasazují figurantky, které o seznámení ve skutečnosti nemají zájem,“ popisuje provozovatel Sbližujeme.cz. Varuje i před internetovými seznamkami, kdy si klient zakoupí databázi nezadaných lidí. „V seznamu může být celá řada ve skutečnosti neexistujících lidí nebo kontaktů, které už nejsou aktuální,“ líčí Veselý.

Jeho agentura jde cestou kontaktních akcí, kdy nejde jen o zevnějšek. „Na našich speed datinzích i venkovních akcích je to o skutečném dojmu, který člověk na druhého udělá,“ je přesvědčen Veselý. 4. dubna Sbližujeme.cz pořádá seznamovací výstup na Lovoš. Přihlásit se může na e-mailu info@sblizujeme.cz až 25 žen i mužů. Třeba poznáte někoho, s kým dojdete až před oltář.

A tam samozřejmě nesmí chybět fotograf. Jak dokládá dlouholetý fotoreportér Deníku Karel Pech, který je také matadorem svatebních fotografií, i trendy ve focení novomanželů se mění. „Ještě do přelomu století jel hlavně ateliér,“ popisuje. Po roce 2000 se začalo fotit na zámcích i v jejich parcích. Trendem posledních let je focení přímo na místě svatby - na soukromé zahradě či v přírodě. Pech si vybavuje svatby v žernoseckých vinohradech, na Hazmburku, v řípské rotundě i na vrchu Radobýl.

Zachytit krásu, vážnost i radost

Za svatební foto lidé platí postupem let čím dál víc. „Zdokonalovala se technika i know-how fotografů, kteří s tím tehdy začínali a dnes jsou v tom profesionály,“ vysvětluje Pech.

Když fotografuje svatbu on, kombinuje nejčastěji techniku nakašírované umělecké fotografie s tou reportážní. V průběhu let se pro něj vlastně moc nezměnilo. „Vždycky budu chtít zachytit krásu, vážnost i radost na obřadu zásadním pro ženicha a nevěstu.“

Těm, kdo v manželství procházejí krizí, nabízejí pomocnou ruku manželské poradny. Tu v Litoměřicích provozuje Centrum sociální pomoci Litoměřice. Lidé se na ni obracejí s dlouhodobou nespokojeností ve vztahu, nevěrou i problémy v oblasti sexu a intimity, se žárlivostí, ztrátou důvěry nebo s rodičovskými kompetencemi.

„Všechny tyto oblasti propojuje velké téma, které můžeme nazvat problémy v komunikaci,“ je přesvědčená Martina Dohnalová z litoměřické poradny. V současné době je to podle ní o to aktuálnější, že se do mezilidské komunikace zapojují nové technologie jako telefon, internet či sociální sítě.