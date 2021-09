Lokální trať Velké Březno – Lovečkovice – Úštěk/Verneřice byla vystavěna na přelomu let 1889/1890. Zrušena byla v roce 1978. Spolek Zubrnická muzeální železnice po letech snažení nejprve zprovoznil úsek z Velkého Března do Zubrnic.

Spolek Zubrnická museální železnice, který usiluje o obnovení někdejší trati ze Zubrnic do Lovečkovic a také bývalého nádraží v Úštěku, pořádá v sobotu 2. a v neděli 3. října další veřejnou brigádu. Konat se bude právě v Úštěku po oba dva dny vždy od 9 hodin.

