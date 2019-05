Litoměřicko - Každý pátek přinášíme v tištěném vydání Deníku fotky, na kterých se s vámi podíváme do minulosti, do československé minulosti. Další díl naleznete v novinách už v pátek 10. května.

ZŠ Ploskovice | Foto: Deník / Martin Krch

V pátek pokračuje v tištěném Litoměřickém deníku seriál Jak jsme žili v Československu. Přinášíme v něm archivní snímky z obcí Litoměřicka, Roudnicka, Lovosicka i Štětska, ale i z různých místních spolků a výjimečných událostí z let 1918 až 1992.



V dalším díle seriálu se podíváme do základní školy v Ploskovicích, která letos 4. května oslavila rovných sto let od svého vzniku.