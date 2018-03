Jak jsme žili v Československu. Už v pátek další díl, tentokrát z Úštěku

2444 - Úředníci všeobecné správy vnitřních věcí státu17 360 Kč

Úředníci všeobecné správy vnitřních věcí státu referent registru vozidel. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17360 kč, mzda max. 26110 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní náplň - především: , " Vede registr vozidel v elektronické i písemné podobě., " Provádí přihlášení nových vozidel do registru, převod mezi držiteli, vyřazení vozidel z registru., " Provádí odhlášení vozidel z územních obvodů jiných obcí s rozšířenou působností., " Vyřizuje žádosti o změny zápisů v registru., " Vyznačuje v registru vozidel zástavní práva, soudní blokace atp., Požadavky:, " minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou administrativního nebo technického zaměření, " praxe ve státní správě a znalost problematiky výhodou, " zvláštní odborná způsobilost v oboru dopravy výhodou, " státní občanství ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR, " plná svéprávnost, " bezúhonnost, " zdravotní způsobilost, Přihláška musí obsahovat:, " jméno, příjmení, " datum a místo narození, " státní příslušnost, " místo trvalého pobytu, " číslo OP nebo dokladu o povolení k trvalému pobytu (u cizích státních příslušníků), " datum a podpis (+ kontakt - číslo telefonu, email), a přílohy:, " profesní životopis, " motivační dopis, " výpis z evidence Rejstříku trestů (starý nejvýše 3 měsíce), " ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, " profesní portfolio obsahující případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost, Zájemce pošle písemnou přihlášku s uvedenými přílohami na adresu: Městský úřad Lovosice, Školní 407/2, 410 02 Lovosice, tak, aby byla doručena na MěÚ do 15.03.2018, nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Lovosice do 15.03.2018 do 15 hodin., Na obálce vyznačí: "NEOTVÍRAT - výběrové řízení - referent registru vozidel", Bližší informace poskytne kontaktní osoba., t přestupkového řízení v dopravě", Bližší informace poskytne kontaktní osoba.. Pracoviště: Město lovosice, Školní, č.p. 407, 410 02 Lovosice 2. Informace: Darina Pálková, +420 416 571 119.