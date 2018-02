Jak jsme žili v Československu. Už v pátek další díl, tentokrát z Bohušovic

Litoměřicko - V pátek 9. února pokračuje pouze v tištěném Litoměřickém deníku nový unikátní seriál Jak jsme žili v Československu. Tentokrát se podíváme do Bohušovic nad Ohří.

včera 16:29 SDÍLEJ:

NE KAŽDÝ SE V PRŮVODU RADOVAL. Obyvatelé, pracovní kolektivy, brigády socialistické práce, školy, sportovci – ti všichni vyráželi k prvomájovým oslavám do Terezína. Pro mnohé to byl výlet do sousedního města, jiní byli z každoroční povinnosti otrávení.Foto: archiv

V novém seriálu zveřejňujeme archivní snímky z obcí Litoměřicka a Podřipska (ale i z různých spolků, sportovních klubů, zájmových sdružení atd.) z let 1918 až 1992. V pátém díle se podíváme do Bohušovic nad Ohří! Máte doma také zajímavé snímky z našeho regionu z těchto let? Pošlete nám je na litomericky@denik.cz. A jak to vidí obyvatelé Bohušovic? Chybí mi snad jenom bankomat. Ale i k němu to nemáme daleko Pavla Daňková, učitelka Bohušovice jsou příjemné město. Máme tu prakticky všechno, co člověk potřebuje ke spokojenému životu. Obchody, lékaře, hřiště pro řadu sportů, dokonce fungující kino. Cvičím s ženami, ať přímo ve školní tělocvičně nebo v sokolovně, v zimě chodíme na plesy. Ve městě mi chybí bankomat, ale dnes má každý auto a k tomu nejbližšímu do Terezína je to kousek i pro pěšího nebo cyklistu. Mám štěstí, že pracuji v místě a odpadá mi potřeba cestování za prací. Bohušovice bych nerada měnila za jiné bydliště. Jsem ráda, když mohu být lidem prospěšná alespoň v knihovně Miloslava Cibulková, 84 let, knihovnice Jako rodačka mohu posuzovat, jak se naše městečko vyvíjelo. Loni jsme s dalšími seniorkami připravily před radnicí pro děti a ostatní 2 povídání o jeho historii. Bohušovice byly vždy hezkým a dobře vybaveným sídlem a jsem ráda, že si příznivý vývoj udržely přes všechny režimy. Hrála jsem v ochotnickém divadle, léta cvičila v Sokole. Jsem ráda, že místní mají ke sportování i kultuře dost příležitostí. Člověk, mladý i senior tu najde vše, co potřebuje ke spokojenému životu. Měli bychom si toho vážit. Těší mě, že mohu být ve svém věku ještě prospěšná, a ráda pomáhám čtenářům v knihovně, kterou vedu 48 let. Při výstavbě chodníku bych se přimluvil za položení kabelu Petr Kubelka, 73 let, podnikatel Stejně jako předchozí respondentky ankety jsem i já naprosto spokojený s vybaveností našeho městečka. Každý v něm najde kousek místa pro své vyžití i potřebné služby. Naše generace k tomu rovněž přispěla, i když něco se už muselo opravit nebo nahradit novým. Byla to například nezbytná plynová centrální výtopna pro sídliště. Pro letošní rok vítám zahájení výstavby kruhové křižovatky u kina, kde řada řidičů často bloudí, a chodníku do Hrdel. U toho bych se přimluvil za ženy, které nerady chodí potmě, aby se při zemních pracích položil současně kabel pro veřejné osvětlení. Chodník bez osvětlení totiž ubere na bezpečnosti chodců i cyklistů. Více informací a další historické fotografie najde pouze v tištěném pátečním Litoměřickém deníku.

Autor: Redakce