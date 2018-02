Jak jsme žili v Československu: Už v pátek 4. díl, tentokrát ze Štětí

Litoměřicko - V pátek 2. února pokračuje pouze v tištěném Litoměřickém deníku nový unikátní seriál Jak jsme žili v Československu. Tentokrát se podíváme do Štětí.

Slavnost československých národních socialistů 7. srpna 1932. Průvod přichází z dnešní Obchodní ulice. Místo domu za průvodem je dnes Nové náměstí.Foto: archiv

V novém seriálu zveřejňujeme archivní snímky z obcí Litoměřicka a Podřipska (ale i z různých spolků, sportovních klubů, zájmových sdružení atd.) z let 1918 až 1992. Ve čtvrtém díle se podíváme do Štětí!

Máte doma také zajímavé snímky z našeho regionu z těchto let? Pošlete nám je na litomericky@denik.cz.

Převážně z archivu štětského kronikáře Martina Krcha (1975) pocházejí otištěné snímky v pátečním vydání.

Iritují mě paneláky. S přáteli si to vynahrazujeme retropikniky

Martin Krch, kronikář, 42 let



Nestěžuji si. Oproti Mostu, kde jsem také žil, je Štětí ráj. Sice tu máme úplně stejné sociální problémy, ale vzhledem k tomu, že je to menší město, s „nepřizpůsobivými“ lidmi se tu člověk víc zná a jsou víc v klidu. Navíc má Štětí dobrou polohu je blízko Mělníku, Roudnici i Litoměřicím a i do Ústí nebo Prahy je to hodinka vlakem. Jako milovníka historie mě tu iritují paneláky, kterých jsem si v Mostu užil dost. Domy s barokními štíty a typicky středověká skladba ulic, které člověk vidí na starých fotkách, to vše je pryč… S partou zhruba deseti lidí v létě pořádáme retropikniky. Při nich se o nedělích oblékneme do dobového oblečení z 30.-40. let, u Labe si rozbalíme deku, gramofon na kliku, termosku kafe a buchtu a tak tam vegetíme. Na Facebooku jsme sdruženi do skupiny Retro Štětí.

Staré domy mě inspirují. Jejich motivy používám v komiksech

Marek Rubec, pedagog a umělec, 38 let

Ve Štětí jsou sociální problémy včetně nezaměstnanosti, a to asi víc než v jiných městech v Ústeckém kraji. Doufám, že se to časem zlepší. Že třeba papírny naberou víc zaměstnanců a rozšíří se tam pracovní příležitosti. Je skvělé, že kromě továrny tu existuje i střední a vyšší odborná škola obalové techniky. Jednak zaměstná spoustu lidí a absolventům nabízí skvělé příležitosti na pracovním trhu v oblasti obalového designu. Pro milovníky urbexu se ve Štětí najdou zajímavá místa, zejména staré domy. Někdy si je fotím a tyto motivy pak používám ve svých komiksech.

