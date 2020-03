V minulém díle Jak jsme žili jsme si představili některé z osobností našeho regionu. Byl mezi nimi i Svatoslav Štěpánek, který se do historie nechvalně zapsal jako sériový vrah. Právě na tohoto roudnického rodáka se dnes podíváme podrobněji.

Svatoslav Štěpánek se narodil 25. prosince 1911 v Roudnici nad Labem. Pocházel z dobré a vážené rodiny. Jeho otec byl inženýrem v cukrovaru, matka původně učitelkou v mateřské škole. Ačkoliv se vyučil zahradníkem, nikdy opravdu nepracoval. Rád týral a zabíjel zvířata a jeho koníčkem bylo pozorovat práci hrobníka. V páté třídě pobodal svého spolužáka nožem. Byl také obviněn z několika krádeží.

Prvních pokusů o vraždu se Štěpánek dopustil v roce 1936. 10. ledna 1936 došlo k napadení 13leté Růženy Jebavé. Dívku dohonil cestou ze školy mladík na kole. Zastavil u ní, přiložil jí flobertku na levou lopatku, vystřelil a popojel o kus dál. 23. ledna narazila 26letá Zdeňka Drobná cestou z návštěvy manžela v nemocnici na mladého cyklistu opravujícího kolo. I tentokrát došlo k napadení a postřelení flobertkou. Obě napadené přežily. Popis pachatele odpovídal Štěpánkovi pouze částečně. Neseděla barva vlasů a popis kola, navíc mu matka potvrdila alibi. Prý ležel doma nemocný. Později přiznal, že nemoc pouze předstíral a vzhled svého kola kvůli útokům výrazně pozměnil.

První skutečnou obětí se tak stala čtyřicetiletá Františka Třísková. Ta zmizela 5. dubna 1936. Bylo zjištěno, že jako poslední pravděpodobně navštívila dům Štěpánkových. Štěpánek popřel, že by mlékařku ten den viděl. Později přiznal, že mlékařku střelil do hlavy. Byla stále na živu, proto ji utloukl sekerou. Otevřel jí břišní dutinu, odřezal prsa, stáhl kůži z hlavy, kterou jí otvorem nasadil na ruku a nakonec tělo rozřezal na 11 dílů. Tělo zabalil do pytle a i s její bandaskou na mléko zakopal na zahradě.



V neděli 17. května 1936 pak zavraždil svou sestřenici, dvacetiletou Jiřinu Šťastnou. Ta do domu Štěpánkových přinesla jídlo. Když se Jiřina nevracela, šla jí matka ke Štěpánkovým hledat. Podle krevních stop došla až do sklepa, kde objevila ukryté tělo dcery. Byla svlečená a měla vystřelené oko. Šťastná začala Štěpánka pronásledovat po bytě. Jemu se podařilo vyběhnout na zahradu a přilehlou stráň, kde se pokusil oběsit. Byl však zachráněn okolo jdoucím poštmistrem a zatčen. Policisté pak při prohledávání pozemků u domu Štěpánkových objevili tělo Třískové a jeden prázdný hrob. Při pátrání v zahradě se však našly kosterní pozůstatky dítěte zahrabané v kompostu. Podařilo se zjistit, že se před deseti lety u Štěpánků ztratil pětiletý Bedřich Brožovský. K jeho vraždě se Štěpánek také přiznal. Policie nevěřila, že se Štěpánek od vraždy chlapce na 10 let odmlčel. Štěpánek byl vyšetřován také ve spojitosti s vraždou Otýlie Vranské. Jeho podíl na tomto zločinu je však nepravděpodobný. Za 3 vraždy a 2 pokusy o vraždu byl v roce 1938 odsouzen k trestu smrti a 8. listopadu na nádvoří pankrácké věznice oběšen.

